Zelensky advierte de un “gran contraataque” por parte de Rusia

de: Robert Wagner y Stefan Krieger

Después de casi dos años de guerra de agresión, Rusia vuelve a bombardear intensamente a Ucrania con misiles. Teletipo de noticias sobre la guerra en Ucrania.

ucranio presidente : Zelensky pide más ayuda en el ámbito de las armas

: Zelensky pide más ayuda en el ámbito de las armas Ayuda En el guerra de ucrania : El Consejo de la OTAN y Ucrania se comprometen

En el : El Consejo de la OTAN y Ucrania se comprometen La información procesada aquí proviene de medios de comunicación y agencias de noticias internacionales, pero también de las partes en conflicto, Rusia, Ucrania y sus aliados. En particular, información sobre las pérdidas de los ejércitos involucrados. guerra de ucrania No se puede verificar de forma independiente.

Actualizado el 11 de enero a las 22:44: El primer ministro húngaro, Viktor Orban, es considerado un aliado del presidente ruso, Vladimir Putin. Recientemente, Hungría bloqueó los fondos de ayuda de la UE a Ucrania, pero ahora parece haber movimiento en la disputa: los ministros de Asuntos Exteriores de Hungría y Ucrania, Péter Szijjártó y Dmytro Kuleba, quieren negociar una reunión de sus jefes de Estado el 29 de enero en Uzhhorod. . , Ucrania. Así lo demuestran los mensajes enviados el jueves desde Kiev y Budapest. También se espera que Andriy Yermak, jefe de gabinete de Zelensky, participe en la reunión programada entre Viktor Orban y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Sin embargo, en Budapest no estaba claro si Orban se reuniría con Zelensky antes de la cumbre de la UE en febrero.

Advertencia de contraataque: Zelensky rechaza el alto el fuego en la guerra de Ucrania

Actualizado el 11 de enero a las 9:20 p.m. EST: El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pide evitar una congelación de la guerra para que Rusia no tenga la oportunidad de prepararse para un “fuerte contraataque”. “Tenemos que evitar que el conflicto se congele. No podemos permitir que Rusia se prepare para un contraataque poderoso en uno, dos, tres o cinco años. No podemos permitir esto”, dijo Zelensky en una conferencia de prensa en Riga. Pravda ucraniana mencionado.

Es necesario poner fin a la guerra antes de que se produzca este escenario. Zelensky señaló que si la guerra se congela, las sanciones se aliviarán con el tiempo y surgirá una nueva retórica: “¿Cuál es el propósito del nuevo paquete de sanciones si no hay hostilidades?” Zelensky advirtió que Rusia se preparaba para una venganza y Ucrania la quería. Para prevenir esto.

Los bomberos ucranianos extinguen un incendio después de que un ataque con misiles rusos alcanzara un edificio de apartamentos. © Servicio de Emergencia de Ucrania vía AP/dpa

Los investigadores encuentran pruebas: Rusia parece haber utilizado misiles de Corea del Norte en Ucrania

Actualizado el 11 de enero a las 7:48 p.m. ESTLos investigadores ucranianos han encontrado pruebas preliminares que sugieren que Rusia pudo haber utilizado misiles norcoreanos en el ataque del 2 de enero a Kharkiv. Así lo afirmó el fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, en un programa de noticias nacional. Pravda ucraniana mencionado. En consecuencia, los estudios científicos y técnicos han confirmado el origen norcoreano del misil de corto alcance. Según Kostin, actualmente se está llevando a cabo una revisión exhaustiva de la comisión para confirmar finalmente este hecho. Los fiscales también están trabajando en otros fragmentos de otros misiles en los lugares de los recientes ataques en las regiones de Kharkiv y Odessa.

Actualizado el 11 de enero a las 6:28 p.m.: El comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania, Oleksandr, advierte contra la reanudación del ataque ruso en el frente Severshchyna. Se están realizando los preparativos adecuados, afirmó Sersky en un mensaje de telegrama. Así, las Fuerzas Armadas rusas transferirán unidades Storm-Z (unidades punitivas del ejército ruso) y formarán compañías de asalto. Sersky también afirmó que la situación en el frente oriental sigue siendo difícil. Moscú continúa su ataque en los frentes de Kubyansk, Liman y Bakhmut. Sobre todo, intentarán expulsar a las unidades ucranianas del bosque de Kubyansk y apoderarse de Sinkivka. El objetivo es asediar Kubyansk.

Se dice que Ucrania atacó el centro energético de Belgorod con un dron suicida

Actualizado el 11 de enero a las 5:09 p.m. EST: Las autoridades de la región de Belgorod (Rusia) afirman que las fuerzas armadas ucranianas utilizaron un dron suicida para destruir una instalación energética en el distrito de Volokonovsky. “No hay víctimas por la caída de municiones de fragmentación”, se lee en un telegrama del gobernador de la región, según informa Ukrainska Pravda. La red eléctrica resultó dañada y unas 50 familias se quedaron temporalmente sin electricidad. Los equipos de rescate todavía esperan a que llegue el Ministerio de Defensa para aprobar su operación.

Actualizado el 11 de enero a las 15:22: El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ve escasez de armas en Rusia. Esto se produjo durante una conferencia de prensa en Tallin. Por lo tanto, la Federación Rusa acoge con agrado una pausa en el campo de batalla: los rusos la utilizan para reponer sus armas: “Sabemos cuántos drones y artillería producen diariamente. Vemos lo que les falta y que tienen un enorme déficit en drones y artillería”. “Y también sobre los misiles”, afirmó el jefe de Estado ucraniano.

Guerra de Ucrania: Kiev construye barreras para la defensa

Actualizado el 11 de enero a las 13:42: Ucrania ha erigido barreras adicionales cerca de la ciudad nororiental de Kobyansk en los últimos meses. Al hacerlo, coloca su estrategia militar en un plano defensivo. Noticias del cielo mencionado. Los analistas militares dicen que estas defensas representan un intento de Moscú de resistir los ataques y al mismo tiempo reponer sus fuerzas. Este cambio de estrategia es necesario a medida que Moscú toma cada vez más la iniciativa en el campo de batalla.

Actualizado del 11 de enero a las 12:10 p.m.: Según el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el alto el fuego no conduce al diálogo. Zelensky dijo durante una visita a Estonia que sólo Rusia se beneficiaría de esto, ya que permitiría al país reponer sus reservas de municiones. Rusia está negociando actualmente con Irán sobre entregas de misiles y ha recibido un millón de rondas de Corea del Norte.

Actualizado el 11 de enero a las 10:10 a.m.Las autoridades locales informaron que 13 personas resultaron heridas en el ataque ruso a un hotel en la ciudad ucraniana de Kharkiv. Entre ellos se encontraban dos periodistas extranjeros, según anunció el jueves la Fiscalía General de Ucrania en el servicio online Telegram. Son turcos y georgianos. Diez personas fueron trasladadas al hospital.

Según el gobernador local, Ole Sinehbo, dos misiles rusos S-300 alcanzaron el hotel el miércoles por la noche. Los rescatistas ucranianos dijeron que evacuaron a 19 personas.

Rusia derriba drones ucranianos

Actualizado el 11 de enero a las 8:15 a.m.: Las defensas aéreas rusas anunciaron que derribaron tres drones ucranianos sobre territorio ruso. El Ministerio de Defensa ruso dijo en la aplicación Telegram que los drones fueron interceptados temprano en la mañana sobre las regiones de Rostov, Tula y Kaluga. Las comunicaciones relacionadas con los incidentes con drones no pudieron verificarse de forma independiente. Inicialmente no hubo informes de daños o posibles víctimas. Agencia de noticias DPA Comunica.

Guerra de Ucrania: intensos ataques con misiles rusos contra Járkov

El primer informe: Kiev – Las autoridades de la ciudad de Kharkiv, en el este de Ucrania, informaron una vez más de graves ataques con misiles rusos. Poco después del atentado del miércoles por la noche, al menos nueve personas resultaron heridas. El ejército ruso atacó con misiles antiaéreos S-300, escribió en un telegrama el gobernador militar de Járkov, Oleh Sinyhopov. Como resultado de ello, un objeto de carácter civil resultó herido. Inicialmente no proporcionó más detalles. Además de en Járkov, por la tarde también se informó de bombardeos en las regiones de Donetsk y Dnipropetrovsk.

Después de casi dos años de guerra de agresión, Rusia bombardea intensamente a su país vecino con misiles, misiles de crucero y drones de combate. Járkov, que está a sólo 30 kilómetros de la frontera con Rusia, suele verse afectada por esto. Justo antes del Año Nuevo, la ciudad fue sacudida por un gravísimo atentado en el que decenas de personas resultaron heridas.

Zelensky pide más defensa antiaérea en la guerra de Ucrania

Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió más ayuda para armas para defenderse de los bombardeos en Lituania, en su primera visita al extranjero este año. “Los sistemas de defensa aérea son lo primero que nos falta”, dijo en Vilna tras reunirse con su colega Gitanas Nauseda. Según Zelensky, Rusia disparó al menos 500 misiles, misiles de crucero y drones contra Ucrania durante el Año Nuevo. Agregó que el 70 por ciento de ellos fueron interceptados. Sin embargo, hubo decenas de muertos y heridos, así como graves daños en Ucrania.

Los países de la OTAN prometieron más ayuda en la guerra de Ucrania

El Consejo OTAN-Ucrania, creado en 2023, también se reunió el miércoles en Bruselas debido a los intensos ataques aéreos rusos. La alianza de defensa dijo que varios aliados han hecho planes para proporcionar capacidades adicionales. Se trata de una subvención por valor de miles de millones de euros. Al principio no quedó claro qué se prometió exactamente. Sin embargo, la OTAN señaló como ejemplo de sus compromisos de ayuda el suministro previsto de sistemas de defensa aérea adicionales. (editado con materiales de la agencia)