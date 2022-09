Noticias de Ucrania +++ Selenskyj acusa a Moscú de prácticas “nazis” +++

DrEl presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, comparó las acciones de los ocupantes rusos en su país con las atrocidades nazis en la Segunda Guerra Mundial. Silinsky dijo en un mensaje de video distribuido en Kyiv el sábado que hay torturas brutales, deportaciones, ciudades en llamas, odio interminable y que ya nada sobrevive bajo la ocupación rusa. A diferencia de los nazis, los rusos no harían jabón con ucranianos asesinados, ni pantallas de lámparas con su propia piel. “Pero el principio es el mismo”, dijo el jefe de Estado a más de seis meses de iniciada la guerra.

“Identificaremos a todos los que torturaron y maltrataron, y trasladaron estas atrocidades de Rusia aquí a tierras ucranianas”, dijo el hombre de 44 años. Cuando huyeron, los ocupantes dejaron dispositivos de tortura.

Mientras tanto, las autoridades ucranianas han publicado fotos que, según afirman, muestran cámaras y equipos de tortura. Dijo que hasta ahora se han descubierto más de diez cámaras de tortura en diferentes ciudades de la región liberada de Kharkiv. La tortura era una práctica generalizada en los territorios ocupados.

Según Zelensky, las personas fueron torturadas con cables y descargas eléctricas. Por ejemplo, se descubrió una cámara de tortura con dispositivos eléctricos de tortura en una estación de tren en Kosatscha Lopan. También se encontraron nuevas pruebas de tortura en cadáveres encontrados en un bosque cerca de la ciudad de Izium. Zelensky dijo que la exhumación de los muertos en el “sitio de la fosa común” continuó el sábado.

Se han encontrado más de 440 tumbas con cadáveres en Izium. Según los resultados preliminares, se dice que murieron personas cuando Rusia disparó fuertemente contra la ciudad a fines de marzo.

A fines de marzo, cientos de civiles fueron encontrados muertos, algunos con signos de tortura y las manos atadas, en el suburbio de Bucha en Kyiv después de la retirada de las fuerzas rusas. Desde entonces, Bucha ha sido considerado un símbolo de los crímenes de guerra más graves de la guerra agresiva de Rusia contra Ucrania.

Todas las novedades en la cinta de transmisión en vivo:

10:24 am – La región de Kharkiv se queja de los continuos bombardeos después de la retirada rusa

Incluso después de la retirada de las fuerzas rusas de la región de Kharkiv hace una semana, los bombardeos continúan en la región, según fuentes ucranianas. En su blog en el servicio de noticias Telegram, el gobernador de la región ucraniana, Oleh Senegubov, informó que el enemigo disparó fuego pesado contra las ciudades liberadas de Izyum y Chuhayv, destruyendo edificios residenciales y comerciales, así como estaciones de servicio e instalaciones de producción. Una niña de once años murió en el bombardeo de Chuhuyev. Mientras conducían por la zona, dos mujeres resultaron heridas de muerte por un proyectil de tanque.

La noche anterior, Sinegubov también informó que se habían recuperado unos 60 cuerpos del sitio de una fosa común en un bosque cerca de la ciudad de Izyum. Así que la mayoría de los hombres y mujeres eran civiles. Varios soldados ucranianos estaban entre los muertos. La mayoría de ellos murieron a causa de la violencia, dijo.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que algunos de los muertos también mostraban signos de tortura. La exhumación está programada para continuar el domingo. La ONU también quiere visitar el sitio para ayudar a determinar las causas exactas de la muerte.

08:33 – Ucrania anuncia muertos y daños en ataques rusos

Según información ucraniana, los ataques rusos en el este y sur del país han causado la muerte de muchas personas y dañado edificios e instalaciones. El gobernador de la región oriental de Ucrania anunció, el domingo, el asesinato de cinco civiles en Donetsk durante el último día. En Nikopol, en el sur del país, según las autoridades regionales, las líneas de gas y electricidad y decenas de casas, incluidos edificios de varios pisos, resultaron dañadas.

08:17 – Gran Bretaña – Los ataques rusos tienen como objetivo desmoralizar

Según los servicios de inteligencia británicos, Rusia ha aumentado significativamente sus ataques contra objetivos civiles ucranianos con misiles de largo alcance en los últimos siete días. Esto incluye, por ejemplo, el ataque a una presa en la ciudad industrial de Kryvyi Rih en el centro de Ucrania, según el breve informe diario emitido por el Ministerio de Defensa británico el domingo. Estos objetivos no ofrecen ninguna ganancia militar inmediata.

Es probable que, dados los reveses en la línea del frente, Moscú continúe usando este tipo de ataques para socavar la moral del pueblo ucraniano y su gobierno.

El Ministerio de Defensa británico publicó información diaria sobre el curso de la guerra desde el comienzo de la guerra de agresión rusa contra Ucrania a fines de febrero pasado, citando información de inteligencia. Al hacerlo, el gobierno británico quiere contrarrestar la imagen rusa y mantener a los Aliados al margen. Moscú acusa a Londres de lanzar una campaña de desinformación deliberada.

6:00 am – ‘No lo hagas’ – Biden advierte a Putin contra el uso de armas nucleares

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió al presidente ruso, Vladimir Putin, que no use armas tácticas nucleares o químicas a raíz de la reacción violenta en Ucrania. “No hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Va a cambiar el rostro de la guerra como nada desde la Segunda Guerra Mundial”, dijo Biden en una entrevista con CBS Television transmitida el sábado por la noche.

Por lo tanto, Rusia se convertirá en una extraña más que nunca, según Biden.

El presidente ruso dijo que Moscú cambiaría de rumbo si continuaba la presión sobre sus fuerzas. En un discurso sobre la invasión de Ucrania en febrero, Putin insinuó que podría usar armas nucleares si Occidente interviniera en lo que los rusos llaman oficialmente a la guerra en Ucrania, “operaciones militares especiales”.

Como resultado de los acontecimientos actuales en Ucrania, los nacionalistas en Rusia están presionando a Putin para que vuelva a tomar la iniciativa.

4:18 a. m. – El jefe del PPE, Weber, pide medidas más duras contra Rusia

El líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, ha pedido medidas más duras contra Rusia después de que se descubrieran más fosas comunes en Ucrania. “Rusia se está alejando cada vez más de la comunidad global basada en valores”, dijo el vicepresidente de CSU a Funke Media Group Newspapers, según el informe inicial. Ahora debemos aplicar con firmeza las sanciones. Además, los principales tanques de batalla finalmente tendrán que ser entregados, preferiblemente en una red europea “, dice Weber. En el informe inicial, Weber también dejó en claro que ve el enjuiciamiento de las atrocidades en Ucrania como una tarea europea.

01:53 – El Ministro de Defensa se para detrás del Inspector General

La ministra federal de Defensa, Christine Lambrecht, SPD, respalda las declaraciones del inspector general Eberhard Zorn, quien considera posible la expansión de la agresión rusa y se muestra cauteloso sobre las posibilidades de un exitoso contraataque ucraniano. “Estoy de acuerdo en que Putin es impredecible. En una entrevista con los diarios de Funk Media Group, Lambrecht dijo, según el informe preliminar, que Putin atacó a un vecino y cuestionó la integridad territorial de otros países”. Después de que se descubrieran más tumbas en Ucrania, Lambrecht llamó en la entrevista a las Naciones Unidas para tratar legalmente los crímenes de guerra. “Se le debe dar acceso lo antes posible para asegurar la evidencia. Los responsables de crímenes de guerra deben ser llevados ante la justicia”, dijo Lambrecht a Funk Media Group.

1:03 am – Lambrecht exige aclaración de posibles crímenes de guerra

Después de que se encontraran cientos de cuerpos en la ciudad ucraniana de Izyum, la ministra de Defensa, Christine Lambrecht, pidió que se investiguen posibles crímenes de guerra. “Estos crímenes terribles deberían ser erradicados, idealmente por las Naciones Unidas”, dijo el político del SPD a los periódicos de Funk Media Group. Se debe permitir el acceso a las Naciones Unidas lo antes posible para que se puedan asegurar las pruebas. Lambrecht exigió que “los responsables de crímenes de guerra sean llevados ante la justicia”.

00:34 – Sodder y Will quieren un paquete de rescate para los servicios públicos

Los primeros ministros de Baviera y Baja Sajonia, Markus Söder, CSU, y Stefan Weil, SPD, proponen un paquete de rescate para los servicios públicos municipales amenazados por la crisis energética. “Tienen que pagar cada vez más para comprar energía, pero solo pueden pasar estos precios demasiado tarde y tienen que temer el incumplimiento. Según un informe publicado anteriormente por Bild am Sonntag, el escudo protector del gobierno federal para las grandes empresas debería ser un escudo protector para las grandes empresas”, dijo Weil, según un informe publicado anteriormente por Bild am Sonntag que se extiende para incluir servicios públicos.