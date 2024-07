Nuevo cable Fritz!Box 6670: ¿Existe alguna limitación para WiFi 7?

¡Nuevo Fritz! Modelo de caja: ¡Fritz! Caja 6670 cable

enrutador con Wifi 7 Y ZigBee -Inalámbrico

Y -Inalámbrico Carente Frecuencia 6GHz Afecta el rendimiento

Afecta el rendimiento Punto de costo 289euros AVM, la empresa alemana detrás de la popularidad ¡Fritz! Enrutadores de cajaSigue trabajando en cosas nuevas. Productos y actualizaciones. ¡Se ha lanzado una actualización para la última generación de Fritz! Además, en el Mobie World Congress 2024 se presentaron los futuros enrutadores WLAN. La espera por el primer modelo de enrutador de nueva generación finalmente ha terminado. el ¡Fritz! Caja 6670 cable Es el último modelo de AVM y salió a la venta recientemente. ¿Pero cuáles? Características En el nuevo modelo Fritz!Box, ¿cuánto cuesta? ¿El nuevo estándar cumple con las expectativas? Revolución wifi?

Cable Fritz!Box 6670: características y costes del nuevo router AVM

Según la información de la página de inicio de AVM, debería ser el nuevo enrutador. El coste es de 289 euros. Por tanto, se sitúa justo encima del Fritz!Box 7590 AX, el router más vendido de la empresa berlinesa. Y encima él es ¡Fritz! Caja 6670 cable Comparado con otros modelos con características técnicas similares muy barato.

El precio sorprende especialmente porque el nuevo enrutador AVM tiene acceso a lo último Estándar Wi-Fi 7 el tiene. Este promete Velocidades de conexión muy rápidas Vía cable y wifi. En algunos casos se pueden alcanzar hasta 2880 Mbit/s. Sin embargo, el 6670 usa el cable como de costumbre. 2,4 y 5 Rango de frecuencia GHzSe nota en el sentido negativo. Pero hablaremos de eso más adelante.

Además del nuevo estándar, el cable Fritz!Box 6670 ofrece aún más funciones. Es el primer enrutador AVM, así como también DECT-ULE. ZigBee soportes. Esto permite Electrodomésticos inteligentes De terceros Sin puente adicional Simplemente conéctelo a su red doméstica. Pero, ¿cómo se desempeña el enrutador en la prueba?

Cable Fritz!Box 6670 bajo prueba: la revolución WLAN tendrá que esperar a pesar del estándar WiFi 7

El gran punto a favor del cable 6670 es la radio ZigBee antes mencionada para conectarse a su red doméstica. También hay muchas otras funciones, p.e. Sintonizador de TV integrado, lo que permite transmitir programación de televisión por cable sin cifrar a través de una aplicación. También hay cuatro puertos LAN Velocidades de 1 Gbit/s Puerto USB 2.0 habilitado. Otra ventaja es esta. Punto de costo, lo cual, sin embargo, literalmente tiene un precio. Como, entre otras cosas, Imagen de computadora Mencioné que el último modelo de AVM no está a la altura de las expectativas a pesar de muchas funciones.

El mayor punto de crítica es este. Falta la frecuencia de 6 GHz Por este motivo, no se puede aprovechar todo el potencial del estándar Wifi 7. En la prueba de velocidad WLAN tuvo un buen rendimiento. Cable Fritz!Box 6670 comparado con enrutadores WiFi 6 Incluso muchas veces peor. Sin embargo, esto no es sorprendente ni obvio, ya que Wifi-7 aún no está optimizado finalmente Wifi-6 ha mejorado mucho en los últimos años.

¿Pero quién debería comprar el último AVM-Fritz!Box? De su Centrarse en las redes domésticas El cable 6670 obtendrá su valor gracias a la radio Zigbee. Sin embargo, ¿cuál es más sobre Conexión de cable de alimentación Se basa mejor en otros modelos AVM. En general, el cable Fritz!Box 6670 es un buen enrutador, pero no muy bueno. Por ello, se presenta Sin revolución WiFicomo algunos esperaban.

