Galaxy Buds 3 Pro y Galaxy Buds 3: Samsung copia el enfoque Airpods de Apple

Para la serie de modelos Galaxy Buds 3, Samsung está cambiando el diseño de la carcasa y, al igual que Apple y algunos otros fabricantes, utiliza una carcasa en la que el vástago sobresale de la oreja por debajo. Contiene controles que se pueden controlar tocando y deslizando el dedo.



















Pero Samsung también sigue a Apple en otros aspectos: los Galaxy Buds 3 no tienen ningún accesorio y utilizan un diseño abierto. Como no hay accesorios, es posible que no quepan en absoluto en ciertos oídos. El mismo enfoque existe con los Airpods normales. Al igual que los Airpods Pro, los Galaxy Buds 3 Pro tienen accesorios para que se ajusten de forma segura a tantas formas de orejas como sea posible.

Se dice que ambos auriculares Samsung ofrecen un sonido particularmente bueno; El modelo normal utiliza un controlador de 11 mm. El modelo Pro utiliza un altavoz de dos vías que consta de un controlador dinámico de 10,5 mm y un controlador de tweeter de 6,5 mm.