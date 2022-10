Nuevo software fpPS4 compatible con 38 juegos

Siete años después del lanzamiento de Playstation 4, un emulador funcional está disponible para descargar por primera vez, lo que permite a los jugadores de PC jugar la consola PS4 en la PC de su hogar. El programa llamado fpPS4 ofrece inicialmente un total de 26 juegos independientes y 12 juegos caseros que se supone que funcionan de forma más o menos fluida. En el video, el desarrollador BrutalSam muestra una parte de los juegos, algunos de los cuales también alcanzan la marca mágica de 60 fps.

El emulador fpPS4 se desarrolló en el lenguaje Pascal y, además de Windows 7 SP1 como el sistema operativo compatible más antiguo, requiere un procesador x64 y una tarjeta gráfica que admita la API de Vulkan, casi todos los componentes que deberían estar en la mayoría de las computadoras. Los juegos compatibles incluyen, por ejemplo, Undertale, Forager, VA-11 Hall-1 o Super Meat Boy. La lista completa de juegos que se emularán con fpPS4 y los juegos en los que se está trabajando actualmente se han publicado para compatibilidad multiplataforma. github cofre.

Como explica el desarrollador en la lista personalizada, la lista de todos los probadores del emulador fpPS4 es ampliable, por lo que la lista de compatibilidad aumentará en los próximos días. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer antes de los juegos Triple-A de las consolas de última generación de Sony, y probablemente no será necesario pagar a los clientes, después de todo, algunas remasterizaciones para PC de populares exclusivas de Playstation como God of War o The Released. El ultimo de nosotros.

fuente: github