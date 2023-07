Nuevo Su-30SM2 Super Sukhois para la aviación naval rusa

No, las masas de nuevos aviones de combate ciertamente no salen de la línea de montaje en Rusia. La empresa rusa de construcción de aeronaves que posee el negocio de UAC ni siquiera puede acercarse a los volúmenes que Lockheed Martin solicita en los EE. UU. para su F-35 más vendido. Pero ese no puede ser el reclamo, la realidad en Rusia es diferente, especialmente desde el 24 de febrero de 2022. Sin embargo, los cazas de nueva construcción continúan saliendo de las salas de ensamblaje final en Komsomolsk-Amur, donde el Sukhoi Su-35S y Su-57 origen y en Siberia, Irkutsk. Allí nació el Su-30SM2, del cual la Aviación Naval Rusa encargó 21 aviones en el verano de 2020.