Nuevo vídeo de diseño de Google Pixel 7

No, no es aburrido ahora. Ahora, además de algunas filtraciones nuevas, también hay un nuevo video sobre el Google Pixel 7. Esta vez, Google se está ocupando del modelo normal y le muestra todos los aspectos importantes en un video estético. Pero no exageres la duración del video, se mantuvo muy corto nuevamente.

Ha habido mucho material nuevo sobre los teléfonos Pixel 7 en los últimos días. Precio de Pixel 7 incluido Tal vez 649 euros de nuevo Por lo tanto, no es más caro que su predecesor. Aunque pocas dudas hay, ya que Amazon Alemania registró 50 euros adicionales por un corto periodo de tiempo.

Detalles conocidos hasta ahora sobre los Pixel 7 y Pixel 7 Pro:

Pantallas OLED de 6,3″ (90 Hz) y 6,7″ (120 Hz)

Procesador Google Tensor G2, quizás 4nm

Módem con 5G de Samsung

Almacenamiento de 128/256 GB para ambos modelos

Nuevo diseño de correa de cámara, la tecnología casi no ha cambiado

Selfies 4K y una cámara frontal Pro en Pixel 7

Nuevo sensor para la cámara zoom del Pixel 7 Pro

UWB Solo en Pixel Pro, Bluetooth LE Audio incluido

Sensor Hall para detección magnética de estuches plegables

Colores

Pixel 7: obsidiana, nieve y limoncillo Pixel 7 Pro: obsidiana, nieve y nuez Android 13 fuera de la caja

Lanzamiento al mercado en otoño de 2022

Precios desde 599 dólares o 649 euros Rumor: modelo Ultra con nueva cámara habilitada

Google Pixel 7 y Google Pixel 7 Pro.

