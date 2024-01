Nuevos aspectos destacados de elección

El fabricante Ultimea nos presentó un proyector Apollo P40 económico (Para las pruebas) Yo estaba realmente sorprendido. Desde entonces, también hemos probado dos sistemas de audio con el Nova S50 y el Poseidon D60. Ahora Ultimea ha presentado los productos nuevos más interesantes del año en CES 2024. En el próximo artículo analizaremos más de cerca el proyector láser de corta distancia Thor T60, el proyector Apollo P50 y la barra de sonido Nova S80.

Video tour con una descripción general de todos los productos Ultimea

En el vídeo puede obtener algunos detalles y una buena descripción general de la gama de productos del fabricante. No todos los productos son relevantes para nuestro mercado en Alemania, pero ciertamente no está de más pensar fuera de lo común. Los precios de EE.UU. en particular me sorprendieron.

Thor T60 Triple Laser TV: el líder para distancias cortas

Los llamados proyectores de corto alcance son actualmente el santo grial en el panorama de los proyectores cuando se trata de sustituir un televisor. En combinación con una pantalla especial, estos proyectores realmente logran una calidad de imagen excelente, indistinguible de un televisor de una persona común y corriente sin una inspección minuciosa. Sin embargo, hablamos de tamaños de pantalla de entre 80 y 120 pulgadas. Con el Thor T60 de aproximadamente 44.000 dólares (unos 4.040 euros), Ultimea quiere enfrentarse a gigantes como Xgimi o Formovie. una promesa 4000 lúmenes ANSI y un Resolución 4K con desplazamiento de píxeles. Certificación Dolby Vision y 4K HDR Por supuesto, no debería faltar, aunque el rango dinámico del proyector no puede competir con el de un televisor OLED. Los proyectores de corto alcance suelen estar equipados con un sistema de sonido bastante bueno. Al final, sólo las pruebas prácticas pueden demostrar qué tan bueno es el Thor T60. Las diferencias entre los proyectores de corta distancia son realmente enormes, especialmente en lo que respecta a la nitidez de las esquinas, el tiempo de respuesta y el sistema en general. Android TV con Chromecast integrado Y el soporte nativo de Netflix no se ve mal con Ultimea.

Ultimea Apollo P50: ¿el sucesor perfecto del producto más vendido?

Sobre el papel, el Apollo P50 parece el sucesor perfecto del P40 que probamos. Cosas como un Enfoque automático O uno Corrección trapezoidal automática No es estándar en este rango de precios y Ultimea ofrece ambos aquí nuevamente. Naturalmente, el dispositivo también cuenta con la certificación de Netflix y puedes utilizar el servicio de streaming en calidad HD sin restricciones. para él Proyector HD original Es mucho decodificación 4K Ningún problema. con HDR10 en 800 lúmenes ANSI Por otro lado, el brillo del anuncio es algo muy bueno. El precio en la tienda online de Ultimea ronda actualmente los 280 euros, un precio justo para los dispositivos que se ofrecen.

Altima Nova S80

Ya probamos el sistema 5.1 de Ultimea, el Poseidon D60, y quedamos bastante impresionados. Con el Nuevo S80 ahora viene otro Sistema de sonido Dolby Atmos En el mercado. Por unos 300 dólares obtienes una potencia máxima de 520 vatios. El sistema consta de altavoces independientes, dos altavoces traseros y un subwoofer. Además de HDMI eARC, la conectividad se puede realizar mediante Toslink (óptico), cable AUX, Bluetooth y USB. La versión de Bluetooth es la 5.3 reciente, pero el fabricante no proporciona ninguna información sobre los códecs compatibles. El sistema también cuenta con canales de altavoces de techo ascendentes para distribución espacial de audio 5.1.2, admite decodificación de varias fuentes de entrada y permite el paso de 4K HDR y 4K Dolby Vision para lograr optimizar el rendimiento de audio y video para contenido 4K HDR cuando se conecta a través de HDMI. Realmente no se pueden juzgar los sistemas de sonido sin probarlos, y sólo las pruebas pueden mostrar lo que Ultimea BASS realmente tiene para ofrecer.

Nuestra reseña de Ultimea

Ultimea no sólo quiere sumar puntos en la categoría de presupuesto, sino que también quiere estar en la cima con productos como el Thor T60 Triple Laser TV. Sin duda, esto se logró con el precio objetivo, pero sólo pruebas detalladas mostrarán si esto también se aplica a la calidad. Sin embargo, también es bueno ver una actualización del proyector Apollo P40, que probamos bien, y los sistemas de audio económicos como el Ultimea Nova S80 seguramente también encontrarán clientes. En cualquier caso, estamos atentos al fabricante y este año regresaremos con uno o dos informes de prueba.

Los productos Ultimea se pueden comprar con bastante facilidad con envío exprés en la UE a través de la tienda online del fabricante. Para pagar, te recomendamos utilizar una tarjeta de crédito sin cargos por moneda extranjera, con la que puedes pagar directamente en dólares a través de PayPal. Con el tipo de cambio automático de dólar a euro de PayPal, pagarás un poco más.