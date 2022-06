Número 1 de bicicletas eléctricas: este es el ganador de la prueba en Stiftung Warentest

Encontrar una bicicleta eléctrica adecuada no es tan fácil. Después de todo, el mercado está en constante crecimiento y la elección de marcas, modelos y tipos va en aumento. A quien no quiera decidirse por una bicicleta especial, se le aconseja optar por una tracción a las cuatro ruedas a pedal. No solo son aptos para circular, sino que también pueden manejar terrenos irregulares.

El ganador de la prueba en Stiftung Warentest es particularmente bueno en esto: es el número 1 KTM Macina Aera 671 LFC desde unos 3.780 euros. Cuando se trata de seguridad y durabilidad, un pedal de pie de alta calidad obtiene la calificación más alta de “Muy bueno”. El manejo de este modelo de KTM también es muy sencillo, la batería es fácil de cargar y los ajustes se explican por sí mismos. Particularmente práctico: en las pruebas, fue convincente tanto dentro como fuera de la carretera.

Conclusión de Stiftung Warentest

“La moto es muy maniobrable, incluso con equipaje; sin embargo, KTM solo permite una carga útil de 10 kg. El mejor sistema de transmisión en la prueba, funciona muy bien en pendientes y tiene pocas vibraciones gracias a los engranajes especialmente diseñados. Potente, muy buen motor Bosch Graduado, que estaba bajo carga pero era un poco ruidoso. La batería de 625 Wh se carga rápidamente y se puede insertar fácilmente desde la parte superior. En general, el mejor manejo. El sistema de iluminación de 150 lux es excelente”.Al informe de prueba detallado en Stiftung Warentest.