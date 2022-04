++ Números de corona en Trier y la región de Trier-Sarburg: los accidentes continúan disminuyendo ++

TRIRE. El viernes, el Ministerio de Salud de Trier-Saarburg informó 613 nuevos casos de coronavirus utilizando el programa de notificación: 364 de la región de Trier-Saarburg y 249 de la ciudad de Trier. Con un cauto optimismo, el número de casos ahora parece estar disminuyendo.

El número de personas que han dado positivo por coronavirus desde el 11 de marzo de 2020 ha llegado a 57.234 (24.451 en Trier y 32.783 en Trier-Saarburg).

El accidente de hospitalización actual Renania-Palatinado (08/04/2022):

8.39 (Día anterior: 7.81)

Crónica de Trier y Trier-Sarburg el 8 de abril de 2022

De hecho, es probable que los accidentes sean más altos. Las razones son la gran cantidad de casos no informados y el hecho de que los resultados positivos de la prueba rápida sin verificación de PCR no se incluyeron en la evaluación estadística. Además, se reciben significativamente menos informes de pruebas rápidas positivas, ya que en muchos lugares No se necesita más prueba de la prueba.

Actualmente, 80 pacientes del área de responsabilidad del departamento de salud están siendo atendidos como pacientes hospitalizados, dos de los cuales se encuentran en cuidados intensivos.

El número de personas contagiadas actualmente es de 7370, según los casos registrados. Este se distribuye de la siguiente manera: 3002 en la ciudad de Trier y 4368 en el distrito.

Muchas guarderías, escuelas e instalaciones para personas mayores continúan reportando nuevas infecciones todos los días. Dado que casi todos los servicios públicos se ven afectados ahora, no hay una lista separada.

En el contexto del proceso de infección dinámico e invariable, el Ministerio de Salud recomienda continuar usando un protector bucal y nasal en la vida diaria y en grandes reuniones de personas y observando las reglas de higiene general, incluso después del levantamiento de las reglas para integral protección contra Corona.