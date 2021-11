Números de RKI Corona actualizados: las unidades de cuidados intensivos pronto estarán en sus límites – evidencia

La proporción de pacientes con Covid en las unidades de cuidados intensivos aumenta cada día; en los estados federales individuales, las camas de cuidados intensivos pronto escasearán.

► Como en Sajonia: 347 pacientes están siendo tratados actualmente en unidades de cuidados intensivos. Las camas de hospital ordinarias ya han alcanzado el nivel de sobrecarga. Como nivel de sobrecarga, se han designado 1.300 camas ocupadas por pacientes de Corona en salas regulares de hospitales en el estado libre. Si el valor se alcanza en tres días consecutivos, las regulaciones más estrictas entran en vigencia al día siguiente del día siguiente. El miércoles se reportaron 1.520 camas habitadas, el martes fueron 1.524 y el lunes fueron 1.391.

Christian Karaganidis, jefe de registro de cuidados intensivos de DIVI, también pidió una acción rápida, particularmente en los puntos calientes intensos de Baviera, Turingia y Sajonia.

Se observa que solo en estos tres estados federales, una gran parte de los 3,296 pacientes de cuidados intensivos están siendo tratados por corona (hasta el 16 de noviembre a las 6.15 a.m.). Por eso, pidió que los pacientes se distribuyan a los hospitales de Alemania lo antes posible.

Karagiannidis declaró: “Puede suponer que continuaremos creciendo con 50 a 100 pacientes por día. Esto significa que en diez días tendrá 4.000 pacientes en cuidados intensivos. Hoy tenemos que asegurarnos de que las personas se trasladen a otros estados federales . “

La verdad es que en Bremen y Berlín, la tasa de ocupación intensiva ya supera el 90 por ciento debido al creciente número de pacientes con Covid (ver gráfico arriba).

Al 17 de noviembre, Bremen solo tiene más de 14 camas de cuidados intensivos gratuitas. La gran mayoría (15) de los 19 pacientes con Covid en los hospitales de Bremen se someten a ventilación invasiva.





Para evitar una sobrecarga inminente, el presidente de la DIVI, Karagiannidis, pidió una aceleración del ritmo de las vacunas de refuerzo. “El refuerzo tiene un impacto tremendo en el valor R, no solo porque las personas mayores están protegidas de la UCI, sino también porque los adultos jóvenes que no se enferman gravemente después del refuerzo no transmiten el virus”, dijo.

Según Karagiannidis, la actual cuarta ola de Corona no terminará después de Navidad. Es probable que la consolidación planee “cómo continuar hasta enero, febrero, marzo”.

Después de todo: la velocidad de la campaña impulsada está aumentando actualmente en Alemania, como muestran las cifras actuales de RKI.





Esta es la situación en las clínicas.

La situación está empeorando en las clínicas alemanas debido al fuerte aumento del número de pacientes con corona. En algunos casos, la capacidad en las unidades de cuidados intensivos está casi agotada y otras operaciones que podrían planificarse se posponen.

El número exacto de pacientes con corona ingresados ​​en clínicas por cada 100,000 residentes en siete días, el factor más importante para un posible endurecimiento de las restricciones de corona, fue establecido por RKI el miércoles en 5.15 (martes: 4.86). 1.627 personas han sido hospitalizadas con conexión al coronavirus.

Con el indicador en su lugar, debe tenerse en cuenta que los ingresos hospitalarios a veces se notifican con retrasos. No se proporciona un umbral nacional, desde el momento en que la situación se puede ver críticamente, hasta la ocurrencia de la hospitalización, entre otros por diferencias regionales significativas. El máximo anterior fue de alrededor de 15,5 en la época navideña.

El martes, 3.280 casos de Covid-19 fueron tratados en cuidados intensivos. 1.672 (hasta el lunes) fueron ventilados con gases (50,7 por ciento).

El caso actual de infección en Alemania

Las autoridades sanitarias de Alemania informaron 65.371 nuevos casos de corona al Instituto Robert Koch (RKI) en un día, por lo que ya se han registrado 5.195.321 casos desde el comienzo de la epidemia. Hace exactamente una semana, se contabilizaron por primera vez más de 50.000 nuevas infecciones.

Importante: a diferencia del año pasado, ahora se está vacunando a muchas personas, especialmente entre los ancianos que están particularmente en riesgo, la tasa es alta. Por lo tanto, los expertos asumen que el sistema de salud ahora puede resistir significativamente más infecciones nuevas que antes de las vacunas, porque protegen bien del curso de enfermedades graves.



La tasa de infección de siete días a nivel nacional fue establecida por el RKI el jueves en 336,9, que es nuevamente alta. El lunes de la semana pasada, el valor cruzó el umbral de 200, que fue el nivel más alto desde el comienzo de la pandemia. Desde entonces, se han registrado nuevos máximos todos los días. Ayer el número de nuevos contagios reportados por cada 100.000 habitantes y la semana fue de 319,5, la semana anterior fue de 249,1 (mes anterior: 74,4).

Esta es la situación con nuestros vecinos

► La tasa de infección está aumentando: en Austria (con 908,2 tiene la incidencia más alta de todos los vecinos). Como resultado, el bloqueo de los vacunados entró en vigor el lunes, lo que todavía se debate acaloradamente en Alemania.

Bélgica (739,6), la República Checa (738,4) y los Países Bajos (644,6) también tienen valores muy altos. En general, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) calificó la situación en diez países europeos como “extremadamente preocupante” el viernes.

tierra Incidente (a partir del 16/11) Austria 908,2 Bélgica 739,6 República Checa 738,4 holandés 644,6 Dinamarca 411,3 Alemania 319,5 Suiza 298.0 Polonia 279.0 Luxemburgo 218,5 Francia 116,7

La incidencia de siete días muestra nuevas infecciones confirmadas por laboratorio por 100.000 habitantes en una semana. Hasta ahora, ha sido la base para muchos en Alemania durante la pandemia. Restricciones de corona, por ejemplo, como parte del Freno de emergencia federal que expiró a fines de junio. Esto ha sido criticado por muchos expertos. Actualmente, se presta más atención a valores como los ingresos hospitalarios.

Según la nueva información, se registraron 264 muertes en Alemania en 24 horas. Ayer fueron 294, hace una semana 235. El número de personas que murieron a causa o con una infección confirmada por SARS-CoV-2 aumentó a 98.538.

El RKI ha contabilizado 5.195.321 infecciones detectadas con Sars-CoV-2 desde el inicio de la epidemia. Es probable que el número total real sea mucho mayor, ya que no se han identificado muchas infecciones. El RKI indicó que el número de personas que se han recuperado es de 4.564.200.

Desde que comenzó la vacunación el 26 de diciembre de 2020, se han administrado 1,15656,735 vacunas en Alemania. Según el RKI, el 70,2 por ciento de la población ha recibido al menos una vacuna inicial. El 67,7 por ciento ya ha sido completamente vacunado contra Covid-19.

El Instituto Robert Koch continúa evaluando los riesgos para la salud en una población no vacunada o solo una vez en Alemania como generalmente altos. Para los que están completamente vacunados, el riesgo se evalúa como moderado.

El Comité Permanente de Inmunización recomienda vacunas de refuerzo para personas mayores de 70 años, cuidadores y profesionales de la salud que tienen contacto directo con pacientes, personas que han recibido la vacuna Johnson & Johnson y personas con sistemas inmunitarios debilitados.





¿Qué tan extendida está Corona en todo el mundo?

La Universidad Johns Hopkins en Baltimore (EE. UU.) Determina el número de corona en todo el mundo. Muestran: la tasa de infección no es tan baja en todas partes como en Alemania, en algunos países el valor sigue siendo mucho más alto que 100.