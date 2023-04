Nunca quiso volver a cantar a dúo con Mighty Kelly.

Página principal televisión

de: Elena Rothammer

Con “¿Por qué no dijiste que no?”, Roland Kaiser y Maite Kelly triunfaron, pero los fanáticos no podían esperar más aportes del dúo.

Colonia – La canción tiene más de ocho años, pero es un éxito creciente para Roland Kaiser (70) y Mate Kelly (43). Su pegadiza canción “Por qué no dijiste que no” rompió la marca de los 150 millones en YouTube y ahora está certificada cinco veces como oro. Pero a pesar del éxito de trabajar con Maite, Roland descarta volver a grabar a dúo con la excantante de Kelly Family.

Roland Kaiser no cree en el éxito posterior con Maite Kelly

En el podcast “With Waffles for a Woman”, el rey del éxito habló con Barbara Schonberger, de 49 años, sobre su éxito con Mighty Kelly. La respuesta positiva a “¿Por qué no dijiste que no?” todavía lo sorprende hoy. Para “Kaisermania”, por otro lado, Roland Kaiser tuvo que lidiar con malas críticas. El cantante no quiere tratar de aprovechar el éxito con Mighty Kelly. Se acabó para él, porque creía que otro golpe de este calibre era imposible.

“No cantaré con ella en el futuro. Porque no se puede repetir el éxito de esa calidad”, explicó Roland Kaiser en el podcast sobre su colaboración con Maite Kelly. “Acabamos de obtener cinco oros por la canción. Esto es una locura. Y no puedo repetir eso. Haré el diablo y cantaré con ella otra vez”.

Más que una estrella de éxito: Roland Kaiser también fue actor Además de sus éxitos en el campo de la música, Roland Kaiser ya ha realizado una serie de incursiones en el campo de la televisión. En 2012 estuvo en el episodio “Tatort” “Summ, Summ, Summ” de Monster interpretando a la famosa estrella Roman Koenig. Junto a Axel Prahl, también actuó frente a la cámara en la tragicomedia de ARD “Eisland”. La película se estrenará en el verano de 2021 como parte del Festival de Cine de Munich.

Roland Kaiser está convencido del éxito de Mighty Kelly, incluso sin su ayuda

Pero no hay mala sangre entre Mighty Kelly y Roland Kaiser. Por el contrario: el músico tenía listas palabras amables para su colega y le predijo un futuro brillante, aunque sin él. “Ella es todo un éxito, mujer. Pero le gusta seguir su propio camino. No me necesita para eso”, está convencido Roland.

Mientras tanto, se rumoreaba que Mighty Kelly y Roland Kaiser podrían estar saliendo. “Por supuesto que no tenemos una relación”, subrayó el berlinés. Pero en el escenario, los dos se llevan mucho mejor. Pero en “The Giovanni Zarrella Show” Mighty Kelly tuvo que aparecer sin Roland Kaiser como excepción y recibió fuertes críticas. Fuentes utilizadas: Podigee / “Con gofres de mujer”