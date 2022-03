Nutrición saludable: el mito se está disolviendo: sin protección para el corazón, sin protección contra el cáncer y…

… ¡Las papas son tan “saludables” como las almendras!

Ha habido un claro consenso en los círculos de investigación durante décadas: la ciencia de la nutrición está en una situación desesperada y necesita una revisión importante porque esta disciplina no puede proporcionar ninguna evidencia confiable. Entonces, hay una falta total de evidencia causal verdadera, lo que significa que no hay relaciones causa-efecto válidas entre ellos. alimento y prevención de enfermedades. Por lo tanto falta Investigación en Nutrición No hay evidencia para este ejemplo vegetales Protege nuestro sistema cardiovascular, la nutrición “saludable” previene el cáncer o las papas fritas no son saludables, y estas lesiones nunca estarán allí debido a las limitaciones masivas de los estudios de nutrición que se pueden realizar. En cambio, los ciudadanos están confundidos por “nubes de salud” con correlaciones muy débiles, es decir, relaciones estadísticas simples, y con este conocimiento espurio, se les sugiere saber qué dieta los mantiene saludables. Pero el velo de neblina de las “cortinas de humo ambientales” se está desvaneciendo cada vez más según los estudios actuales, y detrás de la visión confusa hay un claro enfoque en la verdad, en el dogma ambiental global: no sabes nada específico.

Después de que la muy respetada Colaboración Cochrane recientemente baja en carbohidratosSe supone que la leyenda es “la mejor hasta ahora”. dietaPresentado en un estudio a gran escala como un número de aire [mehr dazu -> hier und Quelle ]1]en los últimos meses han aparecido otras publicaciones notables que han desmentido la conocida (nariz) sabiduría nutricional.

No protege el corazón de las verduras.

Incluso si no hay evidencia en absoluto, la perogrullada aún se aplica: muchas verduras protegen el corazón y la circulación sanguínea. Pero un nuevo análisis masivo ahora ha revelado que comer verduras no protege contra las enfermedades cardiovasculares. Los últimos hallazgos de este estudio nuevo, sólido y a gran escala en la popular revista Frontiers in Nutrition muestran que un mayor consumo de vegetales cocidos o poco cocidos no afecta el riesgo de enfermedad cardiovascular. En su artículo, los investigadores también explican cómo los agentes perturbadores, llamados “factores de confusión”, pueden dar lugar a falsos positivos tempranos (que, dicho sea de paso, es uno de los errores fundamentales en la investigación nutricional). Los datos del estudio actual provienen del Biobanco del Reino Unido, un estudio prospectivo a gran escala que analiza cómo los genes y el medio ambiente contribuyen al desarrollo de las enfermedades más comunes y potencialmente mortales. “Aquí utilizamos el gran tamaño de muestra del Biobanco del Reino Unido, el seguimiento a largo plazo y la información detallada sobre factores sociales y de estilo de vida para investigar la asociación entre el consumo de vegetales y el riesgo posterior de enfermedad cardiovascular. de confianza La profesora Naomi Allen, directora científica del Reino Unido en Biobank en el Reino Unido y coautora del estudio, dijo.

Los investigadores analizaron los informes de casi 400 000 participantes sobre su consumo diario promedio de verduras y analizaron una asociación con el riesgo de hospitalización o muerte. Ataque al corazónY el ataque cerebral o pesado Enfermedad cardiovascular. Además, los científicos controlaron una amplia gama de posibles factores de confusión, incluido el nivel socioeconómico, la actividad física y otros factores dietéticos.

El Dr. Qi Feng, investigador del Departamento de Salud de la Población de Nuffield en la Universidad de Oxford y autor principal del estudio, presenta los hallazgos: “Nuestro gran estudio ha no hay pruebas Se encontró que los vegetales tienen un efecto protector sobre la incidencia de enfermedades cardiovasculares (CAD). En cambio, nuestros análisis muestran que el aparente efecto protector del consumo de vegetales contra el riesgo de cardiopatía coronaria se debe muy probablemente a factores de confusión residuales asociados con las diferencias en el nivel socioeconómico y el estilo de vida. “Mensaje claro. Assassin’s Creed real: Veggie debería renunciar al título de ‘Protector del corazón'”. Por cierto: análisis de datos ampliamente comparables en la serie de artículos científicos [2] Ya en 2019 demostró que la leyenda “carne Malsano: No se puede obtener evidencia causal.

No hay prevención del cáncer a través de la “nutrición saludable”

No solo hay miles de estudios individuales sobre la pregunta “¿Qué alimentos tienen un efecto sobre el riesgo de cáncer?” , todos los cuales solo presentan interrelaciones y por lo tanto solo permiten suposiciones. Ya se han generado una serie de estudios a gran escala, los llamados metanálisis, a partir de estos muchos artículos, en los que se resumen y evalúan los hallazgos individuales. Un estudio masivo en una de las revistas más importantes, “Nature”, ahora combinó 860 de estos metanálisis en un metanálisis masivo. [4] Según los investigadores, por decirlo suavemente, la relación entre la dieta y el cáncer puede estar sobrestimada. Los autores encontraron algunas asociaciones que pueden ser causales pudo (Tenga en cuenta la condición aquí, también.) La mayor parte de otras asociaciones de dietas contra el cáncer pudo Sé real también, pero todavía hay mucha incertidumbre. Es poco probable que más investigaciones similares cambien la evidencia actual para la mayoría de los enlaces. “De hecho, otro millón de estudios observacionales no nos acercarán más a la evidencia causal que necesitamos. Por lo tanto, los autores recomiendan en lugar de recomendaciones dietéticas concretas para la prevención del cáncer: “Para la política y la salud pública, los esfuerzos deben apuntar a reducir los principales nutrientes conocidos relacionados con la nutrición. factores de riesgo Especialmente para el tratamiento del cáncer. obesidad y consumo de alcohol.”

Papas fritas “saludables” como Almendras!

Finalmente, por una vez, no se presentó ningún estudio observacional, sino un verdadero ensayo controlado aleatorizado, es decir, un estudio aleatorizado Estudio clínicoEste es el estándar de oro para la investigación científica. Hay muy pocos diseños de estudios controlados aleatorios en mayúsculas en nutrición, pero incluso estos son ‘perlas’ ciencia de la nutrición“Tiene serias debilidades: por lo general, es muy breve y solo proporciona información sobre valores sustitutos (“parámetros sustitutos”), como análisis de sangre o heces, pero no proporciona (se puede tolerar la redundancia) evidencia causal de resultados clínicos desafiantes y significativos. puntos finales como ataque al corazón, accidente cerebrovascular, cáncer o muerte (= mortalidad, el punto final científico más difícil, realmente un punto final real). Incluso si se celebra alegremente como evidencia en el panorama de alimentos saludables de los antiguos mensajeros de la nutrición, tras un análisis más detallado de los datos , a menudo resultan ser “no estadísticos” del mes”. [5]que debe ser retirado debido a inconsistencias estadísticas [6]”: Ambas cosas hecho contenida en el ‘Estudio principal’ de PREDIMED, que ha sido repetidamente destacado como ‘evidencia del efecto promotor de la salud de la nutrición mediterránea’, pero incluso este débil ‘pequeño artículo’ no puede comenzar a cumplir su papel como recurso causal. Pero esto es sólo al margen. Volvamos a la mitad del plato y demos una sabrosa porción de papas fritas fritas y crujientes, generalmente atribuidas a “alimentos poco saludables” (aunque esta clasificación estricta de “alimentos saludables y no saludables” ya no existe, está oficialmente confirmada) de los siete establecimientos Carreras de Ecología en Alemania, Austria y Suiza [7]).

Pero aquí viene la rehabilitación de la reputación saludable de los palitos de patata de alta energía, ofrecido por científicos de la Universidad de Indiana y la Universidad de Alabama en Birmingham, publicado en el muy respetado American Journal of Clinical Nutrition. [8]. Los investigadores realizaron una investigación sólida, un ensayo controlado aleatorio que examinó la relación real de causa y efecto entre el consumo de papas fritas y almendras. Los científicos compararon dos grupos de 90 adultos cada uno asignados aleatoriamente (=aleatorizados). Los participantes del grupo P comieron una porción de papas fritas ( .300 .). calorías). En el grupo M, que sirvió como control, los sujetos comieron una porción de almendras con el mismo contenido energético (300 calorías) por día en lugar de papas fritas. Además, los investigadores no querían ninguna otra “intervención”, para que todos pudieran mantener su estilo de vida y dieta habituales.

Como las patatas, así son las almendras

Los investigadores analizaron tanto la masa de grasa corporal como Glucemia y producción de insulina. Al final del mes de estudio, todos los valores en ambos grupos eran comparables: “Según nuestros resultados, hay número Evidencia estadísticamente significativa de efectos diferenciales entre el consumo diario de una porción típica de 300 calorías de papas fritas y 300 calorías de almendras. Los resultados lo avalan nadie Se investigó la relación causal entre el aumento del consumo de papas fritas y los efectos negativos para la salud. “Por supuesto, las limitaciones y críticas habituales de la ciencia establecida también se aplican aquí: duración demasiado corta, muy pocos sujetos de prueba, solo criterios sustitutos, etc. PERO: este pequeño piloto sintonizado ciertamente se puede usar número Piensa en una hipótesis que necesite más investigación: las papas fritas no son saludables y engordan. Ya no hay ninguna razón para eso. Esto significa que, por supuesto, las patatas fritas no son un tabú a la hora de perder peso, solo hay que incluirlas correctamente. Pero ese es otro asunto. Si está interesado en perder peso con éxito y, sobre todo, en mantener su nuevo peso delgado deseado, consulte -> próximo artículo Recomendados, que giran explícitamente en torno a este grupo de temas.

¡Come lo que te gusta y tolera bien!

La moraleja de la historia? ¡No hay evidencia de una alimentación saludable! Entonces, la recomendación dietética liberal es: cuando coma, confíe solo en alguien que sepa lo que es realmente bueno para usted: su cuerpo. Escuche sus sentimientos intuitivos: coma solo cuando sea real, físico – biológico hambre Obtenga lo que siente, lo que realmente le gusta y, sobre todo, lo que puede tolerar bien. Coma una variedad de alimentos frescos y de alta calidad. Confía en sus “suspiros cómodos desde lo más profundo de tu estómago”, a través de los cuales tu cuerpo te indica: ¡Me siento bien, todo está bien hecho! El dogma es: Hay tantas dietas saludables como personas, porque: Todo el mundo es diferente. Con esto en mente: ¡Disfruta tu vida – Saludos epicúreos!

