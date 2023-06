Nvidia en GeForce RTX 4060: la tarjeta gráfica ofrece 13 veces más rendimiento* y “menos energía”

El 29 de junio estará disponible una GeForce RTX 4060 con 8GB de memoria gráfica desde unos 330€; Las primeras pruebas se pueden esperar un día antes. Nvidia ya les está dando a los jugadores un primer vistazo al rendimiento de su tarjeta gráfica Ada Lovelace más pequeña, utilizando algunas comparaciones y puntos de referencia notables.

GeForce RTX 4060 ofrece 13 veces más rendimiento*

La clase de los años 60 es particularmente popular entre los jugadores de PC, y Nvidia está adivinando correctamente al mirar nuestro escaneo de hardware Steam. Por tanto, la GeForce RTX 4060 es sin duda una tarjeta gráfica importante para el fabricante que, como indica el chip, es hasta 13 veces más rápida. Y al comienzo de un video en el que Nvidia permite que las tarjetas de clase de rendimiento anteriores de los años 60 compitan contra la nueva tarjeta gráfica, la pequeña GPU Ada ofrece aproximadamente cuatro veces más fotogramas por segundo en pantalla que la GeForce GTX 1060 (prueba). El grupo objetivo está claramente definido por la comparación con la popular tarjeta gráfica de 2016: la GeForce RTX 4060 está dirigida a jugadores que no han actualizado durante mucho tiempo.

Esta es la única forma de lograr la mencionada aceleración por un factor de 14, es decir, prefiriendo la RTX 4060 con DLSS incluida la generación de cuadros (prueba). Decir que el rendimiento aumenta 8 veces sin generación de fotogramas, pero aún con el trazado de rayos y una precisión DLSS superior, tampoco es útil. Nvidia también lo sabrá, porque el fabricante también está comparando la GeForce RTX 2060 (prueba) y la GeForce RTX 3060. Nvidia no revela si es la original con 12 GB de memoria (prueba) o la versión más lenta de 8 GB. Sin embargo, supongamos para el beneficio del fabricante que lo primero es lo que se quiere decir.

GeForce RTX 4060 con DLSS (Performance + FG) y Raytracing a resolución FHD (Imagen: Nvidia) imagen 1 de 3

GeForce RTX 4060 con DLSS (Performance + FG) y Raytracing a resolución FHD (Imagen: Nvidia) Según Nvidia, una quinta parte de los compradores de Ada usan ray tracing y DLSS (Foto: Nvidia)

Y como muestra la barra gris oscuro más pequeña al lado de la tarjeta gráfica Ampere, se puede esperar un aumento del rendimiento de alrededor del 20 por ciento con la GeForce RTX 4060 sin generación de cuadros, pero aún con DLSS Super Resolution y ray tracing. Si se ignoran estos factores, es probable que todavía haya un 10 por ciento más de ventaja con una carga de preparación pura en comparación con la GeForce RTX 3060 de 12 GB, siempre que no esté limitado solo por los 8 GB de memoria gráfica.

Las especificaciones apenas mencionan una ganancia de rendimiento

Esto no es sorprendente cuando observa las especificaciones de las tarjetas gráficas RTX 4000. Con la GPU AD107, la GeForce RTX 4060 viene con 24 procesadores de subprocesos y, por lo tanto, 3072 ALU FP32, mientras que la GeForce RTX 4060 Ti de 8 GB ya lanzada ( prueba) tiene 34 SM y 4352 FP32. Con un reloj idéntico y sin limitaciones debido a la expansión de la memoria, se puede esperar que el rendimiento de los juegos disminuya en aproximadamente un 30 por ciento con la escala lineal. Una mirada a los puntos de referencia actuales de nuestros editores muestra: el rendimiento Full HD de la GeForce RTX 4060 Ti menos un 30 por ciento coincide con el de la GeForce RTX 3060.

Después de la Radeon RX 7600 (prueba) y la GeForce RTX 4060 Ti, que son bastante caras para 8 GB de VRAM, la GeForce RTX 4060 de 8 GB será, como era de esperar, la próxima tarjeta gráfica de “próxima generación” en términos de precio y relación FPS. En comparación con GeForce RTX 3000 y Radeon RX 6000, siempre que el conjunto de funciones RTX no esté agotado. Nvidia, a su vez, señala esto: aproximadamente una quinta parte de los compradores de tarjetas gráficas RTX 4000 ejecutan DLSS y ray tracing, según el fabricante. Entonces Nvidia tiene otro argumento particularmente extraño.

GeForce RTX 4060 significa “menos energía”

“Menos potencia” es lo que se dice, algo sorprendente, al comparar la GeForce RTX 4060 con la RTX 3060. En este caso, sin embargo, no se trata del rendimiento gráfico, sino del consumo de energía. No es ningún secreto que Ada Lovelace funciona de manera muy eficiente junto con TSMC 4N. Y si el nuevo 60 FPS no ofrece mucho más que su antecesor, este resultado lo consigue con una media de 110 vatios en lugar de 170 vatios. Para los jugadores de Alemania, esto supone un ahorro de 0,6 kWh por 10 horas de juego de PC a la semana. Y a un precio de la electricidad de 48 céntimos el kWh, se pueden ahorrar unos 60€ en cuatro años, calcula Nvidia.

Nvidia encabeza la factura de servicios públicos de leche cruda (Foto: Nvidia)

A los propietarios de una GeForce RTX 3060 les parece atractivo cambiarse a la GeForce RTX 4060, un poco más potente, con un precio de venta al público de unos 330 € para ahorrar unos 60 € en cuatro años dentro de poco. El hecho de que un kWh de electricidad en Alemania cueste actualmente alrededor de 35 centavos y que los frenos en los precios de la electricidad se apliquen de todos modos a partir de 40 centavos aún está por determinarse.

Se espera que las pruebas se realicen el próximo miércoles.

Lo que Nvidia probablemente quiera decir: la GeForce RTX 4060 representa una mejor ruta de actualización para los propietarios de generaciones anteriores gracias a su mayor eficiencia y al conjunto de funciones Ada que la GeForce RTX 3060. Eso podría funcionar igual de bien siempre que la expansión de la memoria no funcione. . No se frustre que hacen la facturación. Según los rumores y según el enfoque de Nvidia sobre las últimas tarjetas gráficas nuevas, las primeras pruebas independientes de la GPU RTX 4000 más pequeña se pueden esperar el 28 de junio a las 3:00 p. m. ComputerBase vendrá con los puntos de referencia y análisis integrales habituales a su debido tiempo.

Especificaciones de la serie RTX 4000

Nota: La imagen de portada de esta historia muestra la GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE.