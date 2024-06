Nvidia es ahora la empresa cotizada más valiosa, gracias a su auge de la IA



Nvidia ha superado a Microsoft para convertirse en la empresa que cotiza en bolsa más valiosa del mundo. Al cierre de la Bolsa de Nueva York del martes, la empresa de chips tenía un valor de mercado de 3,34 billones de dólares, superando los 3,32 billones de dólares de Microsoft. Apple ocupa el tercer lugar con un valor de 3,29 billones de dólares.

Estas tres empresas representan, por tanto, el 20 por ciento de la capitalización bursátil de las 500 empresas cotizadas más valiosas de Estados Unidos incluidas en el índice Standard & Poor’s 500. El índice estableció el martes un nuevo récord histórico. En otras palabras: alguien que invierta 100 euros en un fondo indexado S&P 500 de base amplia en realidad estaría comprando estas tres acciones por sólo unos 20 euros; Los 80 euros restantes se distribuirán luego entre otras 497 sociedades anónimas. Incluso la empresa de datos Meta Platforms no pesa ni la mitad que una de las Tres Grandes por sí sola.

Nvidia está capitalizando un papel clave en la inteligencia artificial

Nvidia es uno de los mayores beneficiarios del auge de la IA. Los chips de la empresa desempeñan un papel crucial en la formación y ejecución de programas de IA. Las grandes empresas de tecnología como Microsoft, Google y Meta dependen de miles de costosos sistemas de chips Nvidia para sus aplicaciones de inteligencia artificial. Competidores como Intel o AMD aún no han podido ofrecer a Nvidia una competencia significativa en este mercado.

El aumento de precios se produjo el martes tras el anuncio de una cooperación con Hewlett Packard Enterprise para la tecnología de inteligencia artificial en las empresas. Desde principios de año, las acciones de Nvidia ya han subido un 180%, más del triple año tras año. En el último trimestre, el grupo alcanzó unas ventas de 26.000 millones de dólares, un aumento del 262 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año pasado.

Apple y Microsoft también confían en la inteligencia artificial

Microsoft está integrando la IA en sus productos a través de un acuerdo multimillonario con el desarrollador de ChatGPT OpenAI. Apple, el fabricante del iPhone, también anunció nuevas funciones de inteligencia artificial la semana pasada, lo que dio un impulso a las acciones. Sin embargo, Apple perdió un 1,1 por ciento el martes, quedando por detrás de Microsoft (-0,45%) y Nvidia (+3,51%).

A principios de junio, Nvidia superó brevemente a Apple como la segunda empresa más valiosa. Gracias al anuncio de su estrategia de IA, Apple pudo superar a Nvidia y ocupar el segundo lugar. Los inversores apreciaron especialmente el plan de integrar la IA en sus propias plataformas manteniendo la privacidad, además de colaborar con empresas de IA como OpenAI y al mismo tiempo desarrollar sus propios modelos de lenguaje.

Sin embargo, “Apple Intelligence” de Apple no estará disponible hasta el otoño, e inicialmente sólo en inglés. La compatibilidad total con IA también se limitará a dispositivos más nuevos como el iPhone 15 Pro. Wall Street espera un “súper ciclo”, ya que muchos usuarios reemplazarán sus teléfonos inteligentes por un nuevo iPhone 16 equipado con tecnología de inteligencia artificial.

Las grandes empresas tecnológicas ven la IA como la tecnología clave del futuro. El salto de Nvidia a la cima de las bolsas de valores mundiales muestra cuán grandes son las expectativas sobre el potencial de la inteligencia artificial en la actualidad.

Gran concentración en unas pocas acciones

Sin embargo, el reciente aumento masivo de precios observado en algunas acciones no se debe exclusivamente al entusiasmo por la IA. Detrás de esto también está la tendencia hacia inversiones “pasivas” en los mercados de capitales. Los fondos indexados, que no tienen participación humana pero que replican obstinadamente un índice bursátil en particular, son populares porque las tarifas de administración son muy bajas.

Los flujos de efectivo hacia fondos indexados pasivos tienden a generar aumentos de precios desproporcionados para las empresas más grandes, especialmente si es probable que estén sobrevaluadas. Al mismo tiempo, puede disminuir el número de especuladores que apuestan por los precios de las grandes empresas mediante ventas en corto. La atracción de las empresas gigantes es tan grande que el índice sigue subiendo incluso cuando los inversores simplemente pasan de fondos de acciones gestionados activamente a fondos indexados pasivos sin inyectar dinero adicional en el mercado. Eso es lo que dijeron Hao Jiang de la Universidad Estatal de Michigan, Dimitri Vaianos de la Escuela de Economía de Londres y Lu Sheng de la Universidad de California, California, Irvine, en su artículo actualizado el 1 de junio. Artículo “La inversión pasiva y el auge de las grandes empresas” Me ejercité.

Explican el desarrollo con una estadística simple: en 1993, los fondos pasivos estadounidenses administraban valores con una capitalización de mercado de “sólo” 23 mil millones de dólares, equivalente al 3,7 por ciento de todos los saldos de fondos estadounidenses o al 0,44 por ciento del mercado total. Menos de 30 años después, en 2021, la proporción de fondos estadounidenses negativos alcanzó más del 53% de todos los saldos de fondos o el 16% del mercado total.

Probablemente se trate de una cifra todavía muy pequeña, ya que algunos gestores de fondos activos también quieren comprar valores indexados o intentan mantenerse cerca del índice. El inconveniente para los gigantes bursátiles, según los tres economistas: los precios tienden a ser más volátiles que los de las empresas cotizadas más pequeñas.



