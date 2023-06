Nvidia GeForce: El fabricante taiwanés ofrece la RTX 3070 con 16 GB

Imagen: TecLab

La empresa con sede en Taipei expondrá en Computex en Taiwán OEM La GXore es una variante de la GeForce RTX 3070 (prueba), que Nvidia no pretendía ni toleraba: con 16 GB opcionales en lugar de 8 GB de VRAM, la tarjeta gráfica, que a primera vista pasa desapercibida, tiene el doble de expansión de memoria.

RTX 3070 con 16 GB de VRAM y 8 x Mini DisplayPort

Ha habido informes de que la memoria experimental de las tarjetas gráficas se modifica una y otra vez; Solo a fines de abril, un equipo brasileño también equipó una GeForce RTX 3070 con 16 GB GDDR6. Esto es relativamente fácil porque Nvidia proporciona la GPU GA104 con una interfaz de memoria de 256 bits que funciona con ocho tarjetas de memoria de 1 GB, pero ahora también están disponibles unidades con el doble de densidad de empaque. Los ajustes detallados a la PCB y el enrutamiento de los conectores, como se requiere para la GeForce RTX 4060 Ti con 16 GB a través de la cubierta, no son necesarios con la RTX 3070. Sin embargo, una variante con 16 GB de VRAM aún no ha salido al mercado, a pesar de los rumores. Que continuó prosperando, probablemente porque Nvidia no mezcló la ya impresionante memoria de sus tarjetas gráficas RTX 3000, y con más memoria también quería dramáticamente más dinero. Por tanto, las modificaciones correspondientes también quedaron prohibidas para los socios del directorio.

GXore GeForce RTX 3070 16GB (Foto: TecLab)

Obviamente, OEM GXore, totalmente desconocido en este país, no está interesado en estas especificaciones. En Computex, la empresa presentó la RTX 3070 con 16 GB de memoria GDDR6 y 8 minidisplayportconectores, como un Video de Youtube de TecLab ofertas en Sitio web del fabricante No puedo encontrar RTX 3070 16GB todavía.

Con sus tarjetas gráficas, GXore parece dirigirse principalmente a los fabricantes de grandes videowalls, que normalmente se componen de varias pantallas más pequeñas. vídeo de cartas en. Por lo tanto, se puede suponer que el RTX 3070 de 16 GB no está destinado a clientes finales o jugadores y, de todos modos, solo se venderá en Asia. En cualquier caso, queda por ver hasta qué punto Nvidia detendrá este tipo de modelos, por ejemplo, con el controlador.

8 GB pueden ser muy escasos en Full HD

El tema de la memoria gráfica está en todas partes hoy en día. Las últimas pruebas de juegos han demostrado repetidamente que 8 GB de memoria gráfica, especialmente en HD y trazado de rayos activado, ahora es Muchas veces ya no es suficiente. Este desarrollo es costoso para tarjetas gráficas como la GeForce RTX 3070 o RTX 3070 Ti (prueba), RTX 3060 Ti (prueba), o la nueva RTX 4060 Ti 8 GB (prueba). Porque los modelos ya tienen suficiente potencia para WQHD, pero están cada vez más fuera de lugar en Full HD debido a una expansión de memoria insuficiente y no pueden explotar su potencial real. En el remake (prueba) de Resident Evil 4, por ejemplo, 8 GB de VRAM son incompatibles incluso en Full HD con máximo detalle de textura y trazado de rayos.