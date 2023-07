Obra maestra de ciencia ficción totalmente subestimada que cuenta una historia de más de 120 años de una manera tan inquietante como siempre.

Cuando se trata de invasiones alienígenas, la guerra de los mundos es inevitable. Nos cuenta el clásico de ciencia ficción escrito por el escritor británico H.G. Wells extraterrestres hostilesLos que vienen de Marte y atacan la Tierra con máquinas de combate de tres patas, los llamados trípodes.

La novela ha sido adaptada varias veces a lo largo de los años. Particularmente influyente fue la obra de radio de 1938 de Orson Welles, presentada como un informe (simulado) y, por lo tanto, percibida como real por algunos oyentes. uno hasta ahora La versión más aterradora Pero la historia fue escrita por Steven Spielberg.

War of the Worlds, dirigida por Steven Spielberg, es un thriller de ciencia ficción con imágenes de pesadilla.

El director estadounidense conoce bien el género de ciencia ficción. Ha filmado obras maestras como Inteligencia artificial, Minority Report e Inteligencia artificial. En la línea de ET y Close Encounters of the Third Kind, había traído extraterrestres a la Tierra incluso antes de escribir su película War of the Worlds.

Puedes ver el tráiler de La guerra de los mundos aquí:

La guerra de los mundos – Tráiler (alemán) HD

La gran diferencia: donde Encuentros alienígenas del tercer tipo de Spielberg había sido pacífica hasta ahora, La guerra de los mundos resultó ser Inquietante mezcla de películas de terror y desastres. Gradualmente, la tierra se convierte en un lugar de absoluta pesadilla, cubierta de campos de sangre.

Para un éxito de taquilla de esta magnitud, Spielberg encuentra Imágenes sorprendentemente oscuras. También es duro con sus personajes. Cuando el protagonista Ray Ferrier, interpretado por Tom Cruise, intenta salvar a su familia de la muerte, se le revela un abismo humano tras otro.

Obra maestra de ciencia ficción: ¿Cuándo se estrena La guerra de los mundos en la televisión?

La Guerra de los Mundos comenzará esta noche, 8 de julio de 2023 22:25 el sábado 1. La versión televisiva de la película (105 minutos sin créditos) se transmite hasta las 12:45 a. m. con cortes comerciales. Las repeticiones siguen en la noche de domingo a lunes a las 01:45 am. Alternativamente, actualmente puede transmitir la película en Paramount+ con una suscripción.

* El enlace de oferta de Amazon es lo que se llama un enlace de afiliado. Si realiza una compra a través de este enlace, recibiremos una comisión.