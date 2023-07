¿Cómo se enamoran los hombres? Pasa por estas cuatro etapas.

etapa física: Lo estás volviendo loco, en el mejor sentido. Le gustas, piensa que eres sexy y realmente quiere acostarse contigo. Sin embargo, todavía no ha desarrollado ningún sentimiento. Así que definitivamente puede quedarse una noche.

etapa emocional: Si se da cuenta de que no solo encuentra tu cuerpo interesante, sino que también te encuentra a ti como persona y le encanta estar cerca de él, entonces realmente está en el meollo del asunto. Etapa 2 . A menudo piensa en ti, cuando hablas de otros hombres se pone celoso. Quiere convencerte de sí mismo, conquistarte.

