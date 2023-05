Ocho causas pueden ser responsables

24 vida salud

¿Siempre se siente cansado, lento y débil, aunque puede dormir bien? Entonces las enfermedades u otras causas pueden ser el desencadenante.

La causa más común del cansancio constante es el sueño: si las personas duermen muy poco, demasiado poco o demasiado inquietas, por lo general no se despiertan adecuadamente durante el día y se sienten cansadas y sin energía. Sin embargo, a veces sucede que estás constantemente cansado a pesar de un sueño saludable. En estos casos, a menudo hay otras razones detrás de la condición perturbadora. Esto puede ser una variedad de enfermedades, por ejemplo. Pero el estilo de vida y ciertos comportamientos, como la dieta, también juegan un papel.

Cansancio constante: ocho razones que podrían estar detrás

El cansancio constante no tiene por qué estar relacionado con la falta de sueño: puede tener varias causas. © Westend61 / IMAGO

¿Has dormido bien y todavía te sientes impotente y cansado? Entonces otras razones pueden ser responsables de ello. Las siguientes razones no tienen nada que ver con la falta de sueño.

Constantemente cansado – la primera razón: sufre de deficiencia de hierro

Si el cuerpo carece de hierro, se puede desarrollar anemia crónica. Debido a que los glóbulos rojos no proporcionan suficiente oxígeno al resto de las células del cuerpo, los pacientes se sienten cansados ​​y suelen tener dificultad para concentrarse. También son más susceptibles a los resfriados. Las mujeres en particular a menudo sufren de deficiencia de hierro. Esto puede ser causado por períodos abundantes, pérdida de sangre durante el parto o una dieta baja en hierro.

Constantemente cansado – Razón 2: No bebe suficientes líquidos

Si bebe muy poco, a menudo dormirá menos. Esto, a su vez, puede conducir a una fatiga constante. Investigadores de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania reconocieron esta conexión en un estudio en el que analizaron datos de 4500 hombres y mujeres. El cuerpo entra en un círculo vicioso: la falta de sueño conduce a una menor ingesta de líquidos, y si bebes demasiado poco, duermes menos. Por lo tanto, debe seguir las recomendaciones de la Asociación Dietética Alemana (DGE) y beber alrededor de 1,5 litros por día.

Constantemente cansado – Razón 3: sufres de un trastorno de la tiroides

Una glándula tiroides enferma también puede ser la culpable si te sientes constantemente débil y cansado. El órgano parecido a una mariposa normalmente secreta hormonas que regulan el metabolismo. Sin embargo, si la glándula tiroides es hipoactiva, produce muy poca de las dos hormonas más importantes, la tiroxina (T4) y la triyodotironina (T3). Como resultado, la frecuencia cardíaca cae y los pacientes se sienten cansados ​​todo el tiempo. Sin embargo, la fatiga también puede ser un signo de una glándula tiroides hiperactiva. Las células toman demasiado oxígeno innecesariamente y se sienten tensas y débiles. Un examen realizado por un médico puede mostrar si existe una anomalía en la glándula tiroides.

Cansancio constante – Motivo 4: Es posible que tenga diabetes

Normalmente, la hormona insulina ayuda a las células del cuerpo humano a absorber la glucosa de la sangre y convertirla en energía. Sin embargo, este mecanismo se interrumpe en pacientes con diabetes tipo 2. Como resultado, el paciente puede sentirse cansado y letárgico. Si sospecha alguna enfermedad, debe consultar a su médico de familia. Con la ayuda de varios análisis de sangre, esto puede mostrar si hay diabetes.

Constantemente cansado – Razón 5: No te mueves lo suficiente o haces poco ejercicio

Si no hace suficiente ejercicio o no lo hace con frecuencia, también puede sentirse débil y débil. Por eso es importante interrumpir el ciclo, por ejemplo, para dar paseos regulares al aire libre o incorporar unidades deportivas a tu vida diaria. Después, normalmente te sientes más en forma y con más energía.

Constantemente cansado: la sexta razón: sufre de alergias y toma medicamentos antialérgicos

Los antihistamínicos se utilizan en casos de alergia al polen o al polvo doméstico, por ejemplo. Incluso si ayudan y brindan alivio a las personas alérgicas, a veces no están exentos de efectos secundarios. Un efecto secundario común es la fatiga, ya que los medicamentos también llegan a las células nerviosas del cerebro. Por lo tanto, se recomienda tomar algunos antihistamínicos solo antes de acostarse.

Constantemente cansado – Razón 7: Bebí café

Puede parecer contradictorio, ya que el café es posiblemente el alimento natural más popular, pero una bebida caliente puede ser la razón por la que te sientes cansado durante el día. El tiempo para beber juega un papel importante aquí, también si desea perder peso con café. Porque la cafeína que contiene puede tener un efecto retardado. Entonces, si eres un bebedor de café por la tarde, es posible que la cafeína no haga efecto hasta que te duermas. Esto, a su vez, puede hacer que el ciclo de sueño-vigilia se detenga.

Cansancio constante – Razón 8: sufres de una deficiencia de vitamina B12

El cansancio y la falta de concentración pueden ser síntomas de anemia. Esto, a su vez, es causado por la falta de vitamina B12 en el cuerpo. Aunque el cuerpo puede almacenar la vitamina en el hígado e incluso depender de ella durante varios años, los veganos, por ejemplo, tienen un mayor riesgo de desarrollar una deficiencia de vitamina B12. La razón de esto es que la vitamina se encuentra principalmente en muchos productos de origen animal. . Sin embargo, la absorción alterada de la vitamina en el tracto digestivo también puede ser la causa.

