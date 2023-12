Ocho consejos para protegerse contra la pérdida de memoria

24vita Vivir saludablemente

Cualquiera que tema desarrollar demencia en la vejez puede prevenirla hasta cierto punto. Depende de tu estilo de vida.

Las personas con demencia experimentan una pérdida gradual de la memoria. El rendimiento de la memoria de los afectados disminuye gradualmente hasta que, en algún momento, ya no pueden afrontar la vida diaria por sí solos. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, la forma más común de demencia, se desarrolla en siete etapas. Si desea protegerse de la demencia, debe prestar atención a un estilo de vida saludable. Hay muchas medidas que puedes tomar para mejorar tu memoria.

Prevención de la demencia: ocho medidas que pueden proteger contra la pérdida de memoria

Para prevenir la demencia, debes desafiar tus neuronas y, por ejemplo, aprender algo nuevo de forma regular. © Zoonar.com/DAVID HERRAEZ CALZADA/IMAGO

Mantenga una presión arterial no superior a 130/80 mmHg, ya que una buena salud de los vasos sanguíneos también beneficia al cerebro. Medidas como la pérdida de peso, el ejercicio regular y los medicamentos pueden ayudar. Controle sus niveles de azúcar y colesterol con regularidad, ya que los niveles elevados pueden afectar negativamente a la memoria. La detección y el tratamiento tempranos por parte de su médico de atención primaria son cruciales. Evite caídas y conmociones cerebrales practicando su equilibrio, eliminando posibles riesgos de tropiezo y usando ayudas visuales cuando sea necesario. Usar casco es importante al andar en bicicleta. Hágase una prueba de audición si nota dificultades para oír, ya que una buena audición afecta la memoria. Utilice un audífono existente para protegerse de la pérdida de memoria. Haga que su estilo de vida sea saludable eligiendo una dieta rica en verduras, frutas y aceites vegetales saludables. Combine esto con actividad física regular para reducir el riesgo de demencia. Desafía tus neuronas aprendiendo cosas nuevas con regularidad, ya sea un deporte o un idioma. Mantener conexiones sociales para garantizar una entrada e información continuas al cerebro. Reducir el estrés, ya que la hormona del estrés cortisol aumenta la presión arterial y favorece los trastornos del sueño y la depresión. Incorpora a tu vida diaria técnicas de relajación como yoga, caminar, música o ejercicios de respiración. Asegúrese de dormir y descansar lo suficiente, porque las personas que duermen constantemente menos de seis horas por noche tienen más probabilidades de desarrollar demencia. El descanso es importante y se debe consultar a un médico si se producen problemas de sueño prolongados.

