Michael Dufner: ¿Por qué es tan difícil entender nuestra personalidad?

La vida significa cambio. Esto se aplica no sólo a las circunstancias generales, sino también a nuestra personalidad. ¿Cómo podemos llegar a conocernos de todos modos? El investigador de personalidad Michael Dufner nos profundiza en nuestra identidad.

¿Qué es lo que realmente me distingue? Una pregunta que seguramente todos nos hemos hecho en algún momento. No es raro que acabemos realizando tests de personalidad en algún momento de nuestra búsqueda de respuestas. Sin embargo, no siempre es lógico, como lo hacen los psicólogos de la personalidad. Michael Dufner Explicó en una entrevista con la Estrella.

Pero ¿cómo llegamos al núcleo de nuestra personalidad? ¿Podemos realmente convertirnos en personas diferentes a través del desarrollo personal? Éstas son las preguntas que aborda Dufner. Nos llevó en un viaje a través de las especificidades de nuestra identidad.

Crisis climática, guerras o conflictos familiares: cada uno de nosotros afronta la situación actual de forma diferente y chocamos con nuestros estilos de vida, aunque a menudo estemos en el mismo barco. ¿Por qué somos tan diferentes, señor Dufner?

Un factor es la genética. Hay varios estudios al respecto, especialmente estudios sobre gemelos. Se encuentran similitudes en gemelos que fueron criados de manera diferente. Por eso hoy se supone que aproximadamente la mitad de nuestros rasgos de personalidad son hereditarios. Nuestra socialización también juega un papel, es decir, todas las experiencias individuales que tenemos a lo largo de nuestras vidas.

¿Cómo se desarrolla nuestra personalidad a lo largo de nuestra vida?

Se podría decir que seguimos evolucionando a lo largo de nuestra vida. Hay estabilización en la mediana edad. Esto se debe a que las condiciones de vida son generalmente relativamente estables durante este período. Sin embargo, hay cambios muy significativos en la infancia y en la edad adulta muy avanzada.

¿Por qué cambiamos más a medida que envejecemos?

Hay dos teorías que se discuten. Una son las circunstancias de la vida, que pueden cambiar drásticamente, por ejemplo debido a la muerte de una pareja o una enfermedad grave. Cuando las circunstancias cambian drásticamente, suele haber un cambio de personalidad. El otro Que se acerca Son procesos de deterioro físico, es decir, causas en el cerebro.

Cómo cambia nuestra personalidad durante las crisis

Dicen que los acontecimientos radicales de la vida cambian nuestra personalidad. ¿Se trata entonces de una especie de efecto de adaptación?

Intuitivamente, se podría decir que los acontecimientos positivos y negativos de la vida tienen un efecto predecible en las personas. Perder el trabajo es negativo, dar a luz es positivo y así es como nos afecta. Los investigadores lo ven así desde hace mucho tiempo. Hoy sabemos que un mismo evento puede tener efectos muy diferentes. tener un hijo, Por ejemplo, no es igual de bueno para todos. Por otro lado, algunas personas son capaces de convertir un acontecimiento negativo en un acontecimiento positivo.

Profesor Dr. Michael Dufner es psicoterapeuta y enseña en el campo de la psicología de la personalidad en la Universidad Witten/Herdec. En su investigación se centra principalmente en las diversas influencias de nuestra personalidad en nuestro comportamiento social, las peculiaridades de la personalidad narcisista y el arte de la autorreflexión. © Michael Dufner (privado)

Me viene a la mente la palabra clave “flexibilidad”…

exactamente. Esta es nuestra resiliencia psicológica. Es individual y crucial para la forma en que afrontamos las crisis y si somos capaces de crecer a partir de eventos negativos. En términos de desarrollo de la personalidad, también vemos una tendencia hacia una mayor estabilidad emocional, escrupulosidad y resiliencia a medida que envejecemos. Sin embargo, este efecto también puede ocurrir después de acontecimientos difíciles en la vida.

¿Entonces al final no somos tan diferentes después de todo?

Cada persona es un individuo y eso es algo bueno. Tenemos diferencias y fluctuaciones y también las necesitamos para la comunidad. La claridad de estas cosas depende principalmente de las condiciones de vida. Ejemplo: durante la pandemia, la gente tenía unopronunciado extroversión Bastante difícil porque no pudieron vivirlo en toda su extensión. Sin embargo, en otros casos, ayuda mente abierta Él es.

Mucha gente desea rasgos como la extraversión y trata de adquirirlos. es posible?

El tema del desarrollo de la personalidad en la edad adulta ha estado en la agenda científica sólo durante unos 20 años. Hasta entonces se creía que la personalidad estaba determinada por los treinta años. Ciertamente hay un cierto factor que también influye Cambia La edad influye: un perro joven también es notablemente más entusiasta que un perro mayor. Pero también acontecimientos de la vida como ese. El nacimiento de un niño O un nuevo rol en el trabajo que nos moldee. Sin embargo, los estudios han demostrado que puedes cambiar tu personalidad específicamente mediante entrenamiento o terapia. Lo más importante es la disciplina y los objetivos realistas. Porque: Esto no es posible indefinidamente. Alguien que ha estado emocionalmente inestable durante mucho tiempo lo contraerá un resultado Bájalo, pero no lo dejes permanentemente bajo. El poder de los genes es demasiado fuerte para eso.

Pruebas de personalidad A menudo se utilizan para tener una primera impresión de uno mismo y de su contraparte, incluso durante una cita. ¿Esto tiene sentido?

Personalmente, no utilizaría la muy conocida prueba de tipo Myers-Briggs porque las investigaciones no respaldan la validez de la prueba. Las pruebas de personalidad basadas en los Cinco Grandes son las más populares de las pruebas disponibles para el público.

Myers-Briggs y los cinco grandes El indicador de tipo Myers-Briggs se conoce como la “Prueba de 16 personalidades”. Según los hallazgos de Carl Gustav Jung, las personas se dividen en 16 tipos psicológicos diferentes según sus rasgos de personalidad. Ha sido uno de los tests de personalidad más populares desde 1944, pero su eficacia nunca ha sido probada científicamente. Las cosas se ven diferentes con la “Prueba de los Cinco Grandes”. Se considera el único test de personalidad científicamente válido y analiza a los usuarios en función de las características individuales de las cinco características básicas de cada persona: estabilidad emocional, extraversión, apertura, escrupulosidad y amabilidad.

Aquí es donde él está La prueba de tipo Myers-Briggs es particularmente popular…

Tal vez porque como resultado obtenemos un cierto tipo. Esta es una clasificación y recuerda un poco a los signos del zodíaco. A primera vista, podríamos hacer más con esto. La prueba de los Cinco Grandes “sólo” nos dice las características de las cinco características básicas. Por supuesto, la mayoría de nosotros estamos en el medio. Subjetivamente, puede que este no sea el comentario que deseas.

¿Por qué a menudo nos engañamos cuando se trata de nosotros mismos?

Porque cada uno de nosotros, naturalmente, prefiere destacar entre la multitud. ¿Qué tan realista es la imagen que tenemos de nosotros mismos?

Oh bien. Nuestra identidad narrativa define la historia que contamos sobre nosotros mismos. Esto varía de persona a persona y puede usarse para relacionar diferentes aspectos de la personalidad de un individuo. En otras palabras, combinar los rasgos de personalidad que tendemos a mostrar en el trabajo y en nuestra vida privada con una narrativa que tenga sentido para nosotros para crear una personalidad general. Esto puede ayudarnos a comprendernos a nosotros mismos y a los demás.

Ahora bien, nuestra imagen de nosotros mismos es a menudo diferente de la imagen de los demás…

Esto es correcto. La autopercepción en términos de inteligencia suele estar a un nivel diferente al de la realidad medida. Cuando se trata de la imagen de nosotros mismos y de los demás, también depende de qué tan bien nos conoce la otra persona. Pero incluso entre buenos amigos sigue habiendo una diferencia entre ambos puntos de vista. La pregunta es quién tiene razón. Al final, hay una pizca de verdad en ambas perspectivas. Ambas perspectivas no están libres de distorsiones.

¿En qué manera?

Cuando te evalúas a ti mismo, te evalúas un poco más positivamente, especialmente en áreas que te importan. Si para mí es importante actuar moralmente correctamente, me evalúo más positivamente. Incluso las personas a las que les gusto suelen calificarme de forma más positiva en función de sus sentimientos hacia mí.

Entonces te orientas más hacia el yo ideal que hacia el yo real. ¿Cómo puedo categorizarme de manera más realista?

Los estudios demuestran que si acaricias un poco tu ego de antemano, tus mecanismos de defensa se reducirán. Por ejemplo, si tienes frente a ti a fumadores y les cuentas lo peligroso que es su hábito, tus defensas se activarán muy rápidamente. Sin embargo, si les proporciona de antemano información que respalde su estilo de vida, estarán más abiertos a responder preguntas con honestidad.

Pero eso reduce la validez de los tests de personalidad en general, ¿no es así?

exactamente. En total hay dos factores que permiten al menos cuestionar las autoevaluaciones. El primero es el comportamiento de respuesta socialmente deseable. Las personas se disfrazan deliberadamente y responden el cuestionario de una manera socialmente deseable. La otra es la abnegación, lo que significa que no quieres admitir tus debilidades ante ti mismo y, por lo tanto, responder de la manera que deseas.

Entonces puede resultar útil adoptar un enfoque diferente para acercarse a usted mismo. Hay un dicho que dice que eres el promedio de las cinco personas con las que pasas más tiempo. ¿Vendrás conmigo?

Lo que definitivamente encuentras en la investigación son similitudes entre amigos. Esto significa que a los pájaros del mismo plumaje les gusta socializar. Si esto es cierto, puedes sacar conclusiones sobre la personalidad de una persona a partir de sus amigos cercanos.

En los últimos años nos hemos enfrentado a muchas crisis. ¿Ha cambiado esto nuestro carácter colectivo?

Vemos cambios en los valores medios en los cuestionarios. Primero en el campo del narcisismo. En EE.UU., la puntuación correspondiente aumenta desde hace muchos años con cada nuevo curso escolar. El narcisismo no es una excepción, cada vez hay más rasgos de personalidad que están cambiando. La pregunta es ¿por qué es esto? Una posible explicación es que el significado de las preguntas individuales de un cuestionario haya cambiado con el tiempo o que las personas en general respondan los cuestionarios de manera diferente que antes. Otra posibilidad es que la tendencia hacia la individualización de sociedades enteras también afecte a la personalidad. Eso sería un indicador de cambio cultural.