Oda cierra operaciones y pone alrededor de 100 empleados en Mittenwalde

Mittenwalde. El supermercado en línea Oda ha dejado de operar con clientes en Alemania. La compañía anunció el miércoles por la tarde (21 de junio de 2023). Los 167 empleados deben irse. La mayoría de ellos trabajan en Mittenwald. Según Oda, unas 100 personas siguen trabajando en el centro logístico de allí.

Cuando se le preguntó, la portavoz de Oda, Tamiya Robb, citó un “entorno financiero difícil” como la razón para retirarse. Ella dice que la compañía no ha obtenido ganancias lo suficientemente rápido. Los inversores no pueden ser persuadidos por otro proceso. A partir del 30 de junio de 2023, los clientes ya no podrán realizar pedidos en Oda.

El supermercado online Oda se retira de Alemania y Finlandia

Oda comenzó en Alemania solo a principios de año. Según la compañía, en tres meses y medio de pleno funcionamiento había alcanzado los 18.000 clientes y habría generado unas ventas anuales previstas de 15 millones de euros.

Recientemente, Oda también se retiró de Finlandia. De ahora en adelante, el supermercado en línea solo estará activo en negocios de clientes en Noruega. Oda tenía recientemente alrededor de 1.350 empleados en los tres países.

Retiro de Oda: ¿qué sucede con el centro logístico en Mittenwald?

Oda tenía grandes planes para su centro logístico en Mittenwalde. La empresa inicialmente prometió más de 800 puestos de trabajo allí. Según Oda, ha invertido una cantidad de millones de dólares de dos dígitos en su centro logístico en Mittenwalde. Según la empresa, había 150 personas trabajando allí cuando comenzó.

La empresa también emplea personal adicional en una oficina en Berlín-Kreuzberg y en un pequeño centro de distribución en Braunschweig. Ellos también deben irse ahora.

El área de entrega de Auda incluye Berlín, Potsdam y otros municipios

Oda ahora está buscando un uso futuro del centro logístico de 15,000 metros cuadrados en el distrito de Mittenwald de Raghu. La empresa quiere continuar su actividad como servicio logístico en Alemania, por ejemplo para otras grandes empresas del retail. Este es también el objetivo de Oda en Finlandia. La empresa paga el alquiler del gran almacén de Mittenwalde. El propietario es el promotor del proyecto EQT Exceter.

En Oda, los clientes pueden pedir comestibles principalmente de una variedad de alrededor de 9,000 artículos. Por las compras online semanales, la empresa cobra hasta 3,99€ por el envío, dependiendo del valor del pedido. Un algoritmo calculó la ruta más barata para los clientes a los conductores. Hasta el 29 de junio de 2023, se abastecerá a los habitantes de Berlín y Potsdam, así como a algunos municipios de los distritos de Potsdam-Mitelmark y Dahm-Spreewald.

Hasta ahora, el comercio de alimentos en línea en Alemania era una actividad secundaria para muchas empresas. Recientemente, su participación en las ventas totales de alimentos ha sido de alrededor del tres por ciento. En otros países europeos, más personas están comprando comestibles en línea. Como en Gran Bretaña. El porcentaje allí recientemente fue más del diez por ciento.

Los investigadores de mercado suponen que la cuota también aumentará en Alemania. Pero por ahora, Oda no participará.

