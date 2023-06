Test comparativo: Tesla Model Y por fin en un duelo a tres bandas

Un trago amargo para Tesla: En una prueba comparativa de tres autos eléctricos realizada por la revista sueca especializada “Vi Bilägare” (Somos los dueños de los autos), el Tesla Model Y se llevó solo el tercer y último lugar. Los competidores vinieron de Alemania y Corea del Sur: los colegas enviaron BMW iX1 y Hyundai Ioniq 5 a la carrera con California.

El Tesla Model Y tiene la batería más grande con 78 kWh -Hyundai tiene casi lo mismo con 77 kWh, y el BMW probó con una capacidad ligeramente más pequeña con 68 kWh- y sobre el papel con 250 kWh más de carga máxima rápida (Ioniq 5 tiene 240 kW, BMW iX1 solo 127 kW). El tiempo de carga del 10 al 80 por ciento es el más largo para un Tesla con 31 minutos (BMW 28 minutos, Hyundai 18 minutos).

Cuando se trata de consumo, Tesla es el mejor

El Model Y brilló en la prueba con el valor de consumo más bajo: 17,4 kWh en comparación con los 18,0 kWh de Hyundai y los 18,4 kWh de BMW, por lo que la autonomía específica de 431 kilómetros en la prueba también fue la más alta para Tesla (Hyundai 411, BMW 352) . Sin embargo, los evaluadores claramente no estaban convencidos de las cualidades del último automóvil más vendido del mundo.

“Tesla ofrece una experiencia de conducción más fluida”, el país de los suecos, y también elogian el espacio y la sensación de carrera, pero como conductor tienes una libertad de elección limitada. También tiende a resbalar bajo carga, la suspensión tiene baches y el andar es ruidoso. En general, una experiencia de conducción mediocre.Dice “Vi Bilägare”.

“Me gustan los Tesla de perfil bajo, el Model 3 o S, pero los SUV Y y X no me impresionan”escribe el líder de pruebas Nils Svard. “El Tesla Model Y no es para mí. Prácticamente sí, pero la comodidad es pésima. El Model 3 es la mejor opción”.El piloto de pruebas Anders Helgesson está de acuerdo.

BMW carece de “pluma de carga”

El BMW iX1 ocupó el segundo lugar en nuestra prueba de comparación. “El nuevo BMW iX1 es una agradable introducción al carácter pronunciado del SUV que brinda una sensación poderosa detrás del volante”Svard escribe. Una vez más, BMW demuestra que un coche eléctrico práctico no tiene por qué construirse necesariamente sobre una plataforma de coche eléctrico dedicada.Helgesson, que se pierde más auges de capacidad de carga, dice Helgesson.

Sin embargo, los evaluadores quedaron muy impresionados con el Hyundai Ioniq 5. El líder de la prueba, Svärd, lo encontró particularmente ágil y lo elogió. “Cuánto espacio se esconde bajo el cuerpo inusual”. El surcoreano también es el favorito de Helgeson: “Cómodo confort de conducción en todo momento, buena autonomía, y cuando se acaba la luz el coche carga como si no hubiera un mañana”dice, y todavía suena genial.