Fábrica de tigres: “Krauss-Maffei Wegmann” ahora es cosa del pasado

60 años después del inicio de la producción en serie del carro de combate alemán Leopard, ya no se venderá bajo la marca tradicional Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Los dos grandes grupos armamentísticos Krauss-Maffei Wegmann de Alemania y Nexter de Francia, que formaron una empresa conjunta en 2015, han cancelado sus marcas nacionales.

En el futuro, los productos de armas se venderán bajo la marca KNDS, que significa empresa paraguas KMW Nexter Defense Systems con sede en Amsterdam. Según sus propias declaraciones, KNDS tiene la intención de utilizar el nuevo aspecto para “afirmar su pretensión de ser la fuerza impulsora detrás de la necesaria estandarización de la industria europea para los sistemas terrestres militares”.

El ex director de Krauss-Maffei Wegmann, Frank Haun, quien inicialmente formó un liderazgo dual en KNDS con un director francés y ha sido el único director de KNDS desde 2020, siempre ha abogado por la consolidación en la industria. El nuevo nombre de marca unificado ahora pretende promover esto. Una consecuencia es que la industria hasta ahora ha estado formada por muchos fabricantes nacionales con una gran cantidad de productos y sistemas.

Las ambiciones del grupo franco-alemán KNDS, que se considera líder del mercado europeo en el campo de la defensa nacional, compiten con Rheinmetall. El grupo de armas de Düsseldorf y el grupo Krauss-Maffei Wegmann con sede en Munich cooperan en algunos proyectos de armamento como el Leopard, Panzerhaubitze 2000 o combate Puma.

Al mismo tiempo, Rheinmetall se volvió cada vez más competitivo con KMW/Nexter, por ejemplo, con los tanques Panther y Lynx alemanes desarrollados internamente. El grupo francés Nexter, que desarrolló el tanque de batalla francés Leclerc, Rheinmetall es también un importante fabricante de municiones. También hay competencia en esta área.

La fusión de KNDS con Rheinmetall discutida en 2018, que de repente tendría el mayor efecto de consolidación, se pospuso debido a diferencias en el tema del liderazgo.

La afirmación de KNDS de actuar como fuerza impulsora detrás de la consolidación en la industria es ambiciosa. Con unas ventas de 6.400 millones de euros, más de 21.000 empleados y una cartera de pedidos de 26.600 millones de euros a finales de 2022, Rheinmetall tiene más del doble del tamaño de la alianza franco-alemana. En 2022, KNDS tiene ventas de 3.200 millones de euros, aproximadamente 9.000 empleados y una cartera de pedidos de aproximadamente 11.000 millones de euros.

Si bien Rheinmetall cotiza, la empresa conjunta 50:50 KNDS tiene una estructura de propiedad inusual. Detrás de Krauss-Maffei Wegmann hay varias familias privadas que prefieren permanecer ocultas. Nexter, por otro lado, es propiedad del estado francés a través de una empresa intermediaria.

Cuando el jefe de KMW Haun anunció la fusión con Nexter de Francia hace ocho años, ya tenía el objetivo de nuevas fusiones y estandarización de los sistemas de armas europeos. Su concepto era que se requería un sistema de combate terrestre para tantos ejércitos europeos como fuera posible. “Estos ejércitos deben poder luchar con equipos modulares”, dijo Morin a la revista de noticias Spiegel.

