Oferta de TV: Hisense U8HQ mini LED TV a 1.000 nits en 65 y 75 pulgadas con un descuento de hasta el 27% en Lidl

A pesar de los precios asequibles, el disfrute de HDR no se descuida con estos dos televisores LED en miniatura de Hisense, con un brillo máximo de 1000 nits, son más brillantes que los televisores OLED de gama alta más caros. Con dos puertos HDMI 2.1, Hisense U8HQ también es ideal para jugadores que usan una consola de juegos existente, como Sony PlayStation 5 ( Desde 449 euros en Amazon ) Adecuado. Entonces, si no desea gastar más dinero en un sucesor ligeramente mejorado, puede obtener un mini televisor LED de 65 o 75 pulgadas a un precio razonable con esta oferta de Lidl.

En el tienda online lidl Las versiones de 65 y 75 pulgadas del popular Hisense U8HQ, que utiliza un panel VA rápido de 120 Hz con una pequeña retroiluminación LED, se pueden pedir actualmente por 929 € o 1413 € con envío incluido. Para poder pedir un televisor de gama media a este precio, se debe utilizar el código de descuento “SPAREN30” en el proceso de pedido. Por ejemplo, actualmente hay dos opciones diferentes de Hisense U8HQ que no son más baratas Comparación de precios idealo También hay un ahorro potencial de 27 o 19 por ciento para el modelo de 75 pulgadas.

Notebookcheck no es responsable de los cambios de precios realizados por los minoristas. El acuerdo estaba disponible en el momento de la publicación, pero puede ser limitado en tiempo o cantidad.

Enrico Farran – redactor técnico – 2158 artículos han sido publicados en Notebookcheck Desde 2021

El virus tecnológico me golpeó a una edad temprana, cuando di mis primeros pasos en el campo de las PC en la era Pentium 2. Desde entonces, ajustar, hacer overclocking y cuidar mi máquina ha sido parte de mi trabajo. Durante mis estudios, también desarrollé un interés especial en las tecnologías móviles, que pueden facilitar mucho la estresante vida diaria de los estudiantes. Después de encontrar mi amor por la creación de contenido web mientras trabajaba en marketing, ahora me propuse como editor en Notebookcheck para investigar los temas más interesantes del maravilloso mundo de la tecnología. Fuera de la oficina, tengo una pasión particular por los deportes de motor y el ciclismo de montaña.