Oferta: Google Pixel 7 premium a partir de 449 € gracias a la bonificación de intercambio de teléfonos inteligentes antiguos

acuerdo reciente de Saturno Y mercado de medios Especialmente llamativo. El Google Pixel 7 de 128 GB se puede pedir actualmente por 549 €, que es un precio decente en sí mismo, pero ciertamente no es un precio de martillo. La oferta se hace especialmente atractiva por 100 euros adicionales Recompensa de trueque Para smartphones más antiguos como el Nokia 3310, el Google Pixel 7 se puede pedir a precios a partir de 449 euros. Cuando cambias un iPhone 7 que ahora tiene 6,5 años, puedes incluso superar la marca de los 400 €.

Según algunas opiniones, Google Pixel 7 es de hecho uno de los mejores teléfonos inteligentes del mercado en lo que respecta a la relación precio-rendimiento, que es especialmente importante en el mundo actual. Dado que el dispositivo móvil de la suite del motor de búsqueda, que ha estado disponible durante algunos meses, ahora también obtiene mayores descuentos en el contexto de las ofertas, no hay nada que discuta esta opinión.

Notebookcheck no es responsable de los cambios de precios realizados por los minoristas. El acuerdo estaba disponible en el momento de la publicación, pero puede ser limitado en tiempo o cantidad.

Enrico Farran – redactor técnico 1.639 artículos han sido publicados en Notebookcheck Desde 2021

El virus de la tecnología me golpeó a una edad temprana, cuando di mis primeros pasos en el campo de las computadoras personales en la era Pentium II. Desde entonces, ajustar, hacer overclocking y cuidar mi máquina ha sido parte de mi trabajo. Durante mis estudios, también desarrollé un interés especial en las tecnologías móviles, que pueden facilitar mucho la estresante vida diaria de los estudiantes. Habiendo encontrado mi amor por la creación de contenido web mientras trabajaba en marketing, ahora me propuse como editor en Notebookcheck para investigar los temas más emocionantes del maravilloso mundo de la tecnología. Fuera de la oficina, tengo una pasión particular por los deportes de motor y el ciclismo de montaña.