Oferta: Televisor Sony Bravia X94K 4K HDR 120Hz de 65 pulgadas y Dolby Vision a un precio premium con casi un 20 % de descuento

Detalles de posibles compradores del Sony Bravia X94K o X90K reconsiderando Altamente recomendado por Rtings. Los expertos en televisión validaron el dispositivo 4K, por ejemplo, con un brillo máximo decente de casi 800 nits en modo HDR, pero también se elogió su alta relación de contraste y su buena representación del color. Por poco menos de 1000 €, esta oferta para el Sony Bravia X94K es una opción razonable para aquellos que no necesariamente quieren pagar el precio extra por un televisor OLED de 65 pulgadas.

