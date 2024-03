Ofertas de Semana Santa de Amazon 2024: Las mejores ofertas del jueves

21 de marzo de 2024 a las 12:02 p.m.

La primavera llega a Amazon: del 20 al 25 de marzo de 2024, la empresa de venta por correo anuncia atractivas ofertas de Semana Santa. Durante este período, los clientes pueden esperar descuentos de hasta el 40 por ciento en todas las categorías. Estos incluyen productos de tiendas de tecnología, artículos para el hogar, salud y electrodomésticos. Vale la pena ser rápido.

Como es habitual, las ofertas anuales de Semana Santa se centran en productos populares del sector tecnológico, como tabletas, auriculares y smartphones. Pero los utensilios de cocina, los juguetes, las herramientas de jardín y los servicios inteligentes de uso cotidiano también están sujetos a grandes descuentos. Si todavía está buscando un regalo adecuado (de Pascua), tiene seis días a partir de hoy para conseguir la oferta perfecta. Como siempre, este año también habrá ofertas especiales “¡GUAU!” en Amazon. Estas son ofertas por tiempo limitado y solo están disponibles por unas horas. Te mostramos las mejores ofertas.

Estas son las mejores ofertas del jueves



¡asombroso! ofertas



33% de descuento: Uno Park – Disco de aparcamiento electrónico electrónico con homologación de vehículos – Disco de aparcamiento eléctrico automático digital con homologación FTA según StVO – Parquímetro eléctrico certificado, para 19,95 euros en lugar de 29,95 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

64% de descuento: Bruder Mannesmann M29085 Bolsa de herramientas doméstica y universal premium, azul, 89 piezas, para… 59,98 euros en lugar de 166,99 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

47% de descuento: Ninja Air Fryer Max, freidora de aire de 5,2 cuartos, con pinzas, tamaño familiar, revestimiento antiadherente, cesta apta para lavavajillas, 5 en 1, exclusiva de Amazon, cobre/negro, AF150EUCP, para 99,99 euros en lugar de 189,99 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

41% de descuento: hansgrohe Pulsify Select S – Rociador de ducha con ahorro de agua 9 l/min (EcoSmart), teleducha con 3 tipos de chorros (versión Relax), rociador redondo (⌀ 105 mm), rociador económico con función antical, cromado, de Bueno 25,99 euros en lugar de 44,15 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

36% de descuento: Cuchillas de repuesto originales Philips OneBlade, paquete de 5, QP250/50 34,99 euros en lugar de 54,99 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

40% de descuento: Oral-BiO Series 6 Plus Cepillo de Dientes Eléctrico/Cepillo de Dientes Eléctrico, Más 3 Cabezales de Cepillo de Dientes Eléctrico, Bandeja Magnética, 5 Modos de Limpieza, Embalaje Reciclable, Negro, para 124,99 euros en lugar de 209,99 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

47% de descuento: Kenwood K-Mix Robot de Cocina KMX750RD, Bol de Acero Inoxidable de 5 L, Sistema de Seguridad para un Uso Seguro, Cuerpo de Metal, 1000 W, Incluye Juego de Repostería de 3 Piezas y Protector contra Salpicaduras, Rojo, 229,99 euros en lugar de 440 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

32% de descuento: Weber Q1000 Parrilla de gas, 43 x 32 cm, Negro (50010079) 229,95 euros en lugar de 339 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

40% de descuento: Finish Ultimate Infinity Shine Pastillas para lavavajillas – Pastillas para lavavajillas para máxima limpieza, poder de disolución de grasa y brillo con protector protector – Paquete Giga con 2 x 80 pastillas, para 21,59 euros en lugar de 35,99 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

39% de descuento: BOSS Calzoncillos tipo bóxer para hombre, paquete de 3 26,08 euros en lugar de 42,95 euros.Haga clic aquí para obtener el trato.

Tecnología y hogar



20% de venta: Batería magnética Anker 321 (PowerCore Magnetic 5K) Batería de respaldo magnética inalámbrica de 5000 mAh, compatible con iPhone 14/14 Pro/14 Plus/14 Pro Max, iPhone 13 y 12, 23,99 € en lugar de 29,99 €. Haga clic aquí para obtener el trato.

31% de descuento: AVM FRITZ!Box 7590 AX (enrutador Wi-Fi 6 de 2400 Mbit/s (5 GHz) y 1200 Mbit/s (2,4 GHz), hasta 300 Mbit/s con supervectorización VDSL 35b, WLAN, red troncal DECT, versión en alemán) , yo 219 euros en lugar de 319 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

40% de descuento: SEVERIN Aspirador de Mano 3 en 1 S'POWER para Hogar y Coche Li 20, Aspirador Portátil en Seco/Húmedo con Potente Batería de Iones de Litio de 7,4V, Aspirador de Coche con Cable de Carga de 12V, Blanco/Rojo, HV 7144, l 26,59 euros en lugar de 44,99 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

59% de descuento: Tefal Cook Jamie Oliver Sartén Directa a Sartén 28cm, Antiadherente, Apta para Inducción, Apta para Horno, Acero Inoxidable, Mango Remachado, E3040644, 44,90 euros en lugar de 109,99 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

48% de descuento: Emsa N20202 Taza de viaje clásica aislada de 0,36 L, nueva práctica tapa de rosca, acero inoxidable, 4 horas de calor y 8 horas de frío, 100% a prueba de fugas, apta para lavavajillas, orificio para beber de 360 ​​grados, negro, 17,99 euros en lugar de 34,99 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

48% de descuento: Tinico A11 Aspirador de batería para mascotas, antienredos, aspirador doméstico para mascotas, potente succión, aspirador de mano, larga duración, ligero para alfombras y suelos duros, para 169 euros en lugar de 329 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

Tienda de jardinería y equipamiento



48% de descuento: Bosch Home & Garden Escarificador eléctrico Bosch UniversalVerticut 1100 (1100 W, ancho de trabajo: 32 cm, capacidad del recipiente colector: 50 l, en caja), nuevo diseño | Verde clásico, l 128,99 euros en lugar de 249,99 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

37% de descuento: Tijeras Gardena B/S XL: Tijeras de podar aptas para plantas con filo de corte lateral para ramas y ramitas, diámetro máximo de corte de 24 mm, ranura de mango continua (8905-20) para ramas 21,29 euros en lugar de 33,99 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

30% de descuento: Semillas de césped subterráneo para deportes y juegos, mezcla de semillas de césped verde duradera para evitar daños a las aves, 2 kg, 100 m2, para plantar 20,99 euros en lugar de 29,99 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

44% de descuento:Bosch Professional Juego de alicates de 3 piezas (alicates combinados, alicates de punta fina y cortadores laterales con accesorio L-BOXX) 30,99 euros en lugar de 56,23 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

65% de descuento: Tado° Termostato Inteligente para Radiador – Kit de Inicio Wifi V3+, Incluye 2 Termostatos de Calefacción – Control Digital de Calefacción vía App – Fácil de Instalar – Compatible con Alexa, Siri y Google Assistant, para 79,99 euros en lugar de 229,99 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

48% de descuento: tesa Insect Stop Mosquitera estándar para ventanas – Protección contra insectos se puede cortar a medida – Protección contra mosquitos sin taladros – 1 mosquitera antracita – 130 cm x 150 cm, para 4,92 euros en lugar de 9,49 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

belleza



57% de descuento: Davidoff Cool Water Man Eau de Parfum Intense, una refrescante fragancia masculina aromática 33,10 euros en lugar de 78 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

37% de descuento: Philips Lumea IPL Series 8000 – Dispositivo de depilación SenseIQ, 4 accesorios y recortador corrector compacto satinado (Modelo BRI949/00) 359,99 euros en lugar de 579,99 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

51% de descuento: Faszin Secador de Pelo, Secador de Pelo Iónico, Motor CA de 2000 W, Secador de Pelo Profesional de Secado Rápido con 2 Velocidades y 3 Configuraciones de Calor, Botón de Aire Frío con 1 Difusor y 2 Condensadores Gris, para 33,98 euros en lugar de 69,99 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

50% de descuento: Báscula de grasa corporal, báscula personal, ganador de la prueba digital 2024 con aplicación 180 kg/400 lb, báscula para personas, báscula corporal Bluetooth para personas para medir la grasa corporal, IMC, peso, báscula de agua con grasa corporal y masa muscular, para 19,99 € en lugar de 39,99 €.Haga clic aquí para obtener el trato.

45% de descuento: Braun Multi Grooming Kit 7, Recortadora de Barba y Cortapelos/Cortapelos 10 en 1 para Hombre, Vello de Cara, Cabeza y Cuerpo, 8 Accesorios, Regalo para Hombre, MGK7320, Negro/Plata, Hombre 54,90 euros en lugar de 99,99 euros.Haga clic aquí para obtener el trato.

33% de descuento: Durex Surprise Me Condom Mix – Paquete mixto contiene 4 tipos de condones, diferentes tamaños y ajustes – Aroma agradable, hidratante – Paquete de 30 condones (1 x 30 unidades) 11,36 euros en lugar de 16,99 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

Dispositivos Amazonas



42% de descuento: Amazon Fire TV Stick Lite con Alexa Voice Remote Lite (sin botones de control de TV) | Dispositivo de transmisión HD, para 19,99 euros en lugar de 34,99 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

40% de descuento: Echo Dot con el Reloj (5G, 2022) | Altavoz inteligente con Wi-Fi y Bluetooth con reloj, Alexa y sonido grande y rico | gris azulado, l 44,99 euros en lugar de 74,99 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

42% de descuento: Nueva tableta Fire HD 10 2023, optimizada para la relajación, impresionante pantalla Full HD de 10,1″, procesador Octa Core, 3 GB de RAM, hasta 13 horas de duración de la batería, 32 GB, negro, con anuncios, para 94,99 euros en lugar de 164,99 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

Juego



46% de descuento: Playmobil City Life 71202 Ambulancia con luz y sonido, juguete para niños a partir de 4 años 31,89 euros en lugar de 59,99 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

52% de descuento: Set de juego Schmidt Spiele 49147, con más de 100 opciones de juego para dos jugadores 13,39 euros en lugar de 27,99 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

40% de descuento: Hot Wheels GGP93 – Set de regalo con caja de acrobacias para niños de 6 a 12 años 35,39 euros en lugar de 58,99 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

manzana



20% de venta: Apple Pencil (segunda generación) para 119 euros en lugar de 149 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

17% de descuento: Apple Airtag L 32,33 euros en lugar de 39 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

14% de descuento: Apple AirPods Pro (segunda generación) con estuche MagSafe (USB-C) ​​​​​​​​​​​ 239 euros en lugar de 279 euros. Haga clic aquí para obtener el trato.

Grandes descuentos: ofertas diarias y “ofertas increíbles”



En consonancia con los próximos domingos de Pascua de 2024, Amazon ofrece ofertas diarias variables (las llamadas ofertas diarias), desde herramientas de cocina hasta herramientas de jardín y tecnología inteligente, dispositivos y juguetes, y ofertas especiales “¡GUAU!” que solo están disponibles para un año. Poco tiempo: como ya se sabe por eventos de ofertas anteriores, solo los miembros Prime pueden acceder a atractivas ofertas de Pascua 30 minutos antes. “Estamos entusiasmados de dar la bienvenida a la primavera con grandes ofertas”, afirmó Rocco Brüniger, director regional de Amazon.de. “En Amazon ofrecemos precios bajos y una excelente experiencia de compra durante todo el año. Durante las Ofertas de Pascua de Amazon, tenemos ofertas muy especiales en todas las categorías para nuestros clientes, y el Conejo de Pascua puede brindar soporte activo con nuestros servicios rápidos y convenientes y definitivamente buen uso de nuestras opciones de envío.”

Prueba gratis tu suscripción a Amazon Prime durante 30 días



Si decide convertirse en miembro de Amazon con anticipación, podrá acceder a todas las ofertas “WOW! ” 30 minutos antes. Es bueno saberlo: puede cancelar fácilmente su suscripción Prime después del evento de oferta si ya no desea usarla. Esto significa que puedes aprovechar los beneficios durante la campaña, pero no tienes que pagar nada por ello. Además, los costos de envío no se aplican a todos los productos Prime. Otros beneficios de la membresía incluyen:

Puede disfrutar de todas las canciones y podcasts populares sin anuncios.

Recibe los artículos más rápido y tiene opciones de envío flexibles.

Recibirá una selección cambiante de libros electrónicos, revistas electrónicas y cómics.

Podrás acceder a Amazon Originals así como a muchas películas y series.

Aquí podrás probar tu suscripción de Amazon Prime gratis durante 30 días.

Usted también podría estar interesado en:



Este artículo contiene los llamados enlaces de afiliados. Más información está disponible aquí.