Stardew Valley: el juego retro indie rompe el récord de jugadores con una actualización

El juego independiente de ocho años “Stardew Valley” ahora atrae a más jugadores que antes después de actualizarse a la versión 1.6. Con aproximadamente 150.000 jugadores simultáneos en Steam, la combinación de juego de rol retro y simulación de granja ha logrado superar significativamente su propio récord de aproximadamente 95.000 jugadores simultáneos en 2021. Stardew Valley es actualmente el décimo juego más jugado en las últimas 24 horas. , está detrás del veterano GTA V.

anuncio

La actualización 1.6 trae una Gran cantidad de contenido nuevo, mecánicas y correcciones de errores.. El juego, que fue desarrollado exclusivamente por ConcernedApe, también conocido como Eric Barone, ahora permite tener más compañeros, ya sea en forma de mascotas, de las cuales ahora puedes criar más de una. Si el desierto es demasiado seco para ti, deberías sacar provecho de tu dinero en los dos nuevos eventos de caza o puedes probar suerte como granjero en el nuevo mapa 'Meadowlands Farm'.

Con el Festival del Desierto hay un nuevo evento que lleva a los jugadores al desierto en autobús. Allí, se pueden ganar Calico Eggs a través de varios desafíos y atracciones, que a su vez se pueden canjear por varios artículos virtuales en el festival. Si prefieres seguir trabajando en tu nivel actual en lugar de trabajar en una nueva granja, el nuevo sistema “Maestría” te brinda la oportunidad de seguir ampliando tus habilidades incluso después de alcanzar el nivel máximo.

Además, en el modo multijugador, ahora puedes invitar a ocho amigos a la granja en lugar de solo cuatro. Una gran cantidad de elementos nuevos, diálogos, logros, misiones, mascotas, correcciones de errores y muchas otras pequeñas mejoras completan la actualización.

Contenido editorial recomendado Con su consentimiento, se cargará aquí un vídeo externo de YouTube (Google Ireland Limited).

Sube siempre un vídeo de YouTube

Descargar vídeos de YouTube ahora Grabación de “c't gambles LIVE” de Stardew Valley para el lanzamiento del modo multijugador el 17 de mayo de 2018 (!)

Incluso después de la actualización 1.6, los fanáticos del juego pueden esperar más actualizaciones: Baron reveló a “Polygon” en una entrevista que pensó que con muchas actualizaciones podría ser la última, pero siempre volvía al juego y en realidad así fue. no. No me importa pensar que completará oficialmente el capítulo de Stardew Valley.

Si quieres adentrarte en la vida rural tú mismo, puedes conseguir Stardew Valley en la oferta de primavera de Steam hasta el jueves a las 6 p. m., a un precio con un descuento del 20 por ciento de 11,19 €.



(Mac)