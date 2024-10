¡oficialmente! Bill Kaulitz tomado: estuvo en el Oktoberfest con Mark Eggers

Tras meses de rumores de amor, la estrella de “Tokyo Hotel” lo ha confirmado Colinas de Cowlitz Es “con un hombre”. Sin embargo, no ha revelado el nombre de su novia (todavía), pero sí ha revelado su apellido.

En el episodio del podcast “Salt in the Wound”, los hermanos Kaulitz discutieron la pregunta de la audiencia: “¿Cómo te gustaría que te conociera tu pareja si no estás casado?”

Para Tom, está claro: como su “esposa”. Heidi y él navegaron hasta Marriage Harbor en 2019. Pero no es tan fácil para Bill. “A mí me resulta difícil porque estoy con un hombre. Si él dice que es mi novio, la gente también podría pensar que es mi novio”.