Ojalá Argentina vuelva a la Copa del Mundo/WRC

Debido a la epidemia, Argentina tuvo que evitar realizar una ronda del Campeonato Mundial de Rally (WRC) durante los últimos dos años, y hay muchas esperanzas de que el WRC regrese pronto.

En una entrevista con el medio argentino Motorbox Radio, el coordinador del rally, David Edeli, brindó una actualización sobre la situación en el evento.

“La razón por la que dejamos el calendario de este año es más logística que económica. Espero que podamos confirmar en la primera mitad de este año si el Campeonato Mundial de Rally volverá a Argentina o no”.

David Edelie fue el motivo de la cancelación de este año y volvió a la falta general de un evento fuera de Europa al inicio de la temporada.

“Había muy pocas unidades híbridas al comienzo de la temporada, otras versiones de los autos no estaban listas. Es por eso que cuando fuimos a los EE. UU. a principios de este año no pudieron cargar los autos. Desde que la temporada comenzó en Monte-Carlo en enero, no hubo tiempo suficiente”.

“Ahora que avanza el año y la carga se duplica, los autos se pueden enviar en enero de 2023. Tendría sentido competir primero en México, luego en Argentina, y luego los equipos podrían considerar colocar autos en Nueva Zelanda o Australia dependiendo del rally”. Ningún evento en los Estados Unidos en el Campeonato WRC 2022. El próximo año será muy diferente”.

“El WRC quiere tres rallies más en Estados Unidos. Dependiendo de Estados Unidos, su lista nos enviará noticias positivas o negativas. Por ejemplo, si el promotor del WRC elige Estados Unidos y México, podemos estar fuera de la mesa. Nada aún no se puede confirmar. Continuamos negociando entre todas las partes. Sin embargo, el contenido de las conversaciones está sujeto a un acuerdo no revelado, pero está claro que nuestro objetivo es traer el Campeonato Mundial de Rally de regreso a Argentina. Creo que los equipos quieren también, pero estoy seguro de que se tomarán decisiones antes de la segunda mitad de la temporada, creo”.