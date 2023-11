Ojo a diez síntomas como los calambres

24vita Vivir saludablemente

de: Barra de tiro Natalie Hall

divide

El número de casos nuevos cada año es igual al número de personas que viven en Hannover. La diabetes es una enfermedad muy extendida en Alemania, especialmente la tipo 2, donde más del 95 por ciento de los afectados la padecen.

1/10 La diabetes también se conoce como prediabetes. Cualquier persona con niveles altos de azúcar en sangre que desarrolle diabetes tendrá más sed. Los riñones intentan eliminar el exceso de azúcar (glucosa) en el cuerpo uniendo agua y eliminando así líquido. El resultado: una fuerte sensación de sed. © Bruno/Image Point FR/BSIP/Imago

2/10 Cualquier persona que sienta una mayor necesidad de orinar, especialmente por la noche, debe controlar sus niveles de azúcar en sangre: si el nivel de glucosa en sangre excede la capacidad de los riñones, el cuerpo intenta eliminar el exceso de azúcar a través de la vejiga. Esto lleva a orinar con frecuencia. © Sasserine Bamai/Imago

3/10 Por regla general, las mujeres se ven especialmente afectadas por la constante necesidad de orinar y las infecciones de la vejiga, incluso si tienen diabetes. Los riñones liberan el exceso de azúcar en la sangre en la orina, lo que proporciona un caldo de cultivo para las bacterias. © Alla Rudenko/Imago

4/10 La diabetes puede volverse notoria en personas con espasmos musculares aumentados y regulares, especialmente en los músculos de la pantorrilla o los pies. Estos calambres son un indicio de una alteración en el equilibrio mineral debido a la pérdida de líquidos. En el caso de diabetes avanzada, los espasmos musculares pueden indicar daño a los nervios, según Apothekin Umshaw. © Yai Imágenes/Imago

5/10 Uno de los primeros signos de diabetes es la fatiga intensa y constante. El exceso de azúcar en el cuerpo afecta el metabolismo y el suministro de energía, lo que en ocasiones provoca fatiga. © ImageBroker/Isay Hernández/Imago

6/10 Un signo distintivo de la diabetes es la visión borrosa, asociada con deterioro y cambios en la visión. En particular, si alguien ve a las personas borrosas por la mañana y bastante nítidas por la tarde, esto puede indicar una diabetes que aún no se ha descubierto. Los rápidos cambios en la agudeza visual se deben a fluctuaciones en el nivel de azúcar en sangre, explica el periódico “Pharmazotechzeitung”. © Mbtu/Imago

7/10 La pérdida de agua, también provocada por las ganas de orinar, tiene un efecto en la piel, que ya no está adecuadamente hidratada. Las personas con diabetes suelen tener la piel seca, agrietada y propensa a infecciones. © Bruno/Image Point FR/BSIP/Imago

8/10 Las personas con diabetes tienen la piel cada vez más sensible y son propensas a sufrir grietas y heridas, especialmente en los pies (el llamado “pie diabético”). La diabetes daña la función nerviosa y altera el flujo sanguíneo, lo que puede provocar puntos de presión y lesiones. © Ninon/Imago

9/10 No es raro que la diabetes tenga mareos relacionados con la diabetes, que se deben a alteraciones de las células nerviosas, especialmente en los pies. Esto dificulta que los afectados caminen de manera uniforme, según Apothekin Omshaw. © Biblioteca de imágenes científicas/Imago

10/10 La sensación de hambre y pérdida de apetito son síntomas típicos asociados con la diabetes y los niveles fluctuantes de insulina. Un nivel bajo de azúcar en sangre aumenta el apetito, mientras que un nivel alto de azúcar en sangre estimula la liberación de insulina y afecta la sensación de saciedad. © FluteJet/Imago

En Alemania, cada año se diagnostica diabetes a unas 560.000 personas, según el informe Centro Alemán para la Investigación de la Diabetes (DZD). Se estima que en Alemania entre siete y ocho millones de personas padecen diabetes. Esta enfermedad metabólica, en la que la hormona insulina juega un papel crucial, se considera una de las enfermedades más peligrosas y extendidas. Si no se trata adecuadamente, la diabetes puede provocar daños irreparables en los ojos, los riñones y los nervios. Las amputaciones, como en el caso del llamado síndrome del pie diabético, suelen ser una consecuencia a largo plazo de la enfermedad. Además, los diabéticos tienen un riesgo tres veces mayor de sufrir ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares en comparación con los no diabéticos. La esperanza de vida de los diabéticos también se reduce. La diabetes tipo 2 generalmente se desarrolla gradualmente, sin síntomas perceptibles y puede pasar desapercibida durante años.

Diabetes: Cuáles son los factores de riesgo que favorecen la enfermedad

Mientras que la diabetes tipo 1 suele ser una enfermedad autoinmune hereditaria, se cree que la diabetes tipo 2 es el llamado síndrome de abundancia. Hasta el 80 por ciento de los casos son causados ​​por factores de riesgo como una dieta poco saludable, la falta de ejercicio y el estrés, así como el consumo regular de alcohol y el tabaquismo, riesgos que también pueden conducir a enfermedades neoplásicas y cánceres, como el cáncer de colon y el cáncer de estómago. .

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Lamentablemente, nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.