La nave espacial Lucy de la NASA aborda su primer asteroide

A partir de: 2 de noviembre de 2023 a las 14:26

El ensayo fue un éxito: la sonda espacial Lucy de la NASA pasó con éxito cerca del primer asteroide. Pasamos ahora al troyano de Júpiter para aprender más sobre la formación planetaria.

La sonda Lucy de la NASA visitó su primer asteroide. La Agencia Espacial estadounidense dijo que la sonda voló cerca del asteroide Dinkenish, a unos 400 kilómetros de distancia, y completó la maniobra con éxito. Según la NASA, ahora se necesitará aproximadamente una semana para enviar todos los datos recopilados a la Tierra.

Dinkenish, con un diámetro de menos de un kilómetro, es el primero de una decena de asteroides que estudiará la sonda. El sobrevuelo fue principalmente una prueba para comprobar si los instrumentos científicos a bordo de la sonda estaban funcionando. Su objetivo real son los asteroides de Júpiter.

Nuevos conocimientos sobre la formación planetaria

Lucy fue lanzada en 2021 desde el puerto espacial de Cabo Cañaveral en el estado estadounidense de Florida. La sonda de más de 14 metros de largo, que funciona con combustible y baterías recargables a través de células solares, tiene como objetivo sobrevolar siete de los llamados Júpiter troyanos: Eurybates, Quetta, Polymel, Leucus, Aurus, Patroclus y Menoetius, todos ellos de ellos. Lleva el nombre de los héroes del antiguo mito “Ilíada” de Homero.

Los troyanos de Júpiter son asteroides que orbitan alrededor del Sol en la misma órbita que Júpiter, precedidos por un enjambre y seguidos de otro enjambre. Se consideran “fósiles de formación de planetas”, razón por la cual la NASA espera que la misión proporcione nuevos conocimientos sobre la formación de los planetas y nuestro sistema solar.

Además, Lucy será la primera sonda en la historia de los viajes espaciales que regresará tres veces cerca de la Tierra para recibir apoyo gravitacional para su viaje. Está previsto que la misión dure doce años y se espera que Lucy cubra un total de unos 6.500 millones de kilómetros.

La canción de los Beatles del mismo nombre.

El nombre de la sonda está tomado de la canción de los Beatles “Lucy In The Sky With Diamonds”. Se dice que fue activado por un dispositivo de grabación cuando los investigadores descubrieron partes del esqueleto de una mujer prehumana en el Triángulo Afar de Etiopía en 1974. Este descubrimiento demostró por primera vez que los antepasados ​​de los humanos actuales podían caminar erguidos. hace tres millones de años.

El fósil (y ahora la sonda de la NASA) ha sido apodado Lucy. La razón, según la agencia espacial estadounidense, es sencilla: “Así como el fósil de Lucy ha proporcionado conocimientos únicos sobre la evolución humana, la misión Lucy promete revolucionar nuestro conocimiento sobre la formación de los sistemas planetarios y solares”.