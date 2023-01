Olaf Scholes en Sudamérica: una entrevista con el experto Myhold

Berlina. Señor. Maihold, el canciller federal Olaf Scholes viaja por primera vez a Brasil, Argentina y Chile. ¿Qué esperas de este viaje?

La pregunta es cómo se va a posicionar Alemania en relación a América Latina en el futuro. La situación ha cambiado allí: Estados Unidos y Europa no son los únicos socios potenciales. China se une como un nuevo jugador. Ha cambiado las expectativas de los países. Alemania debería tomar nota de esto. La canciller no puede sacar a relucir viejas recetas y mencionar las tradicionalmente buenas relaciones, los inmigrantes alemanes y la presencia de la industria alemana desde los años 60. Debe presentar una oferta competitivamente atractiva.

¿Cuál sería esa oferta?

La oferta de reemplazo debe ser similar a la oferta china en un color diferente pero debe proporcionar un valor adicional. Serán interesantes los paquetes que no solo coloquen vías férreas sino que también proporcionen el desarrollo de la infraestructura circundante. Esto incluye capacitación, transferencia de tecnología y modelos de operadores internacionales. Algo similar es concebible en los campos de la tecnología de la información, la construcción de carreteras y los puertos.

¿No es demasiado tarde?

No, los países latinoamericanos ciertamente encuentran en Europa un socio atractivo para ellos en algunas áreas. Pero tenemos que ponernos al día. Según una encuesta, además de temas clásicos como el clima, los derechos humanos y la promoción de la democracia. China prioriza la investigación y la tecnología. Hay una necesidad de ponerse al día.

¿América Latina ha sido ignorada hasta ahora?

En estos países el enfoque fue menor. Los mercados de crecimiento estaban en Asia, particularmente en China. Hacia allí se dirige la economía de Alemania. Ahora todo tiene que ser reconsiderado. América Latina podría ser un socio interesante.

Aparte de la economía, ¿qué importancia tiene la dimensión política? Después de todo, América del Sur es una de las regiones democráticas más grandes del mundo, junto con Europa y América del Norte.

Es muy céntrico. La democracia en América Latina está en una espiral descendente. En muchos países, se ha retirado el estado de derecho y se han restringido los derechos de los medios. Europa se ha hecho un nombre en el tema de la promoción de la democracia. Puedes crearlo. Pero la política de señalar con el dedo fracasará. A menudo se nos critica por prestar muy poca atención a la situación en el sitio y por hacer que nuestras ideas sean rutinarias. Esto debe tenerse en cuenta al crear las condiciones para la cooperación al desarrollo. En lugar de levantar el dedo índice, debes ofrecer la mano extendida.

En Brasil, los partidarios del expresidente extremista de derecha Bolsonaro sitiaron edificios gubernamentales después de que el nuevo presidente Lula asumiera el cargo a principios de enero. ¿Qué tan estable es la situación?

Lula ahora está en la silla de montar, al menos por ahora. Sin embargo, no tenía mucho margen para las iniciativas de política exterior. La primera prueba de fuego será si puede ayudar a superar el estancamiento del acuerdo UE-Mercosur.

¿Qué tan peligrosa es la situación financiera y económica de Brasil?

Lula se para frente a una galera. Bolsonaro ofreció lujosos regalos electorales. Lula ha lanzado ahora el primer proyecto social. Al menos necesitará dinero para proteger la Amazonía, por ejemplo, para reconstruir los mecanismos de monitoreo que Bolsonaro ha reducido para evitar la deforestación. Aquí Lula se acercaría a los europeos con una solicitud de más ayuda financiera. Después de todo, es una misión global.

¿Cuál es la prioridad en Argentina y Chile?

Operar en los tres países es el acceso a las materias primas. Argentina, Bolivia y Chile contienen el 60 por ciento de los depósitos de litio del mundo. Es esencial para la producción de baterías y la conversión de energía. Chile también tiene cobre. América Latina espera que los interesados ​​se encarguen de dejar valor agregado en el país, por ejemplo procesando materias primas. Por lo tanto, la asociación clásica de materias primas debería convertirse en una asociación de crecimiento. El gobierno alemán necesita aclarar sus prioridades aquí.

Scholz viene de otra semana marcada por la guerra en Ucrania: grandes entregas de tanques. ¿Qué papel juega esta guerra en América Latina?

Ocúpate de eso. Pero hay un mensaje claro: esta no es nuestra guerra. Los países latinoamericanos no quieren ser coaccionados por ningún lado. Por lo tanto, no puede esperar que todos saluden en voz alta a una posición común en Ucrania. Se rechazó la invasión, pero no estaban dispuestos a apoyar las sanciones.

¿Qué otros países de la región recomendaría para Scholz?

Colombia tiene una situación histórica con el proceso de paz. El país puede recuperarse del ciclo de violencia. Tradicionalmente, el principal socio comercial de Alemania siempre ha sido México, donde la industria automotriz alemana tiene una fuerte presencia. El gobierno allí no es muy activo a nivel internacional y está demasiado centrado en los combustibles fósiles. Quizás un viaje valga más la pena.