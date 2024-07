Olimpia 2024: Renuncia nadador (20 años) con tatuajes íntimos | Deportes

Mit 20 schon Ex-Sportlerin – das können nicht viele von sich behaupten. Luana Alonso schon.

Die Schwimmerin, die für Paraguay bei den Olympischen Spielen in Paris angetreten war, hat noch vor Ort ihre Karriere beendet.

Nur Minuten nach ihrem Aus im Vorlauf über 100 Meter Schmetterling folgte erst im Interview, dann einige Stunden später via Instagram das Aus für ihre aktive Laufbahn.

Am Becken verkündete sie unter Tränen, dass sie nicht mehr weitermachen kann: „Ich schwimme schon so lange. 18 Jahre lang und habe viele Gefühle. Leider habe ich mich dazu entschieden, aufzuhören, aber ich bin froh, dass mein letzter Wettkampf die Olympischen Spiele waren.“

Ihren 349.000 Followern schrieb sie: „Jetzt ist es offiziell. Ich ziehe mich aus dem Schwimmsport zurück. Vielen Dank an alle, die mich unterstützt haben.“

Dann entschuldigte sie sich bei ihrem Heimatland und dankte auch den Menschen in Paraguay.

Die Kommentar-Funktion deaktivierte sie kurze Zeit nach ihrem Post. Die Reaktionen waren zu negativ.

In ihrem Rennen hatte sie als Sechste angeschlagen – fast viereinhalb Sekunden nach Siegerin Helena Rosendahl Bach aus Dänemark. Auch Schwimmerinnen aus Armenien, dem Senegal und Georgien waren vor ihr gelandet.

Insgesamt hatte Luana den Wettkampf als 29. beendet.

Bei X legte sie später nach, schrieb: „Ich habe diese Entscheidung schon im Vorfeld der Spiele getroffen. Es lag nicht an meiner Leistung bei Olympia.“

Ihre zweiten Olympischen Spiele nach Tokio 2021 sind also ihre Letzten. In Japan war sie noch geschwächt von einer Corona-Erkrankung angetreten.

Was Luana, die an der Southern Methodist University Politikwissenschaften studiert hat, in Zukunft macht, ist noch offen.

Die Paraguayerin hatte schon im Vorfeld der Spiele für Aufsehen gesorgt – weil sie sich die olympischen Ringe in ihren Intimbereich hatte tätowieren lassen. Das Tattoo hatte sie vor zwei Jahren auf Instagram enthüllt – mit den Worten: „Ich bin soeben dem Klub der Olympischen-Ringe-Tattoos beigetreten.“