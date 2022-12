Oliver Bucher separa a Boris Becker – Gätjen también se deshace del gordo

Oliver Bucher habló después de entrevistar a Boris Becker.Crédito: Revierfoto/PA Wire/-/Kirsty O’Connor

Hace unos días el 1er gran sábado entrevista Transmisión de Boris Becker. Las preguntas de Stephen Gatin respondidas aquí. Se trataba de su tiempo en prisión y su relación con su madre. niños y su pareja, Lillian. Cuando su moderador le preguntó si había ganado torneos importantes en su carrera y de repente estaba en una fase de pedir dinero prestado, dijo: “El dinero nunca ha sido mi motivación. Estoy cada vez más interesado en el éxito porque estoy haciendo algo bien”.

Me gusta el servicio de mediosdwdlInformó que el especial recibió un interés un tanto limitado, por lo que, en promedio, solo 1.55 millones vieron el programa de 140 minutos de 8:15 p.m. Personas una. El número de los que despegaron por un período corto fue significativamente mayor, 5,2 millones. En el último episodio de podcast de “Die Pochers!” expreso ahora Oliver Bucher a mi.

Oliver Bucher juzga la entrevista de Baker

En primer lugar, el comediante dijo: “En primer lugar, nadie realmente lo siguió. El sábado 1 pensó que habían dado un gran golpe al comprar esta entrevista por medio millón, donde Stephen Gatien hizo las preguntas”. Mirando al medio, encontró palabras más claras: “Me gusta mucho Stephen Gatien, pero aquí está el problema: Esto no tiene nada que ver con el periodismo. Fue como una charla de fans, como una reunión de un club de fans”.

Stephen Gatin habló con Boris Becker sobre los últimos meses.

Como señaló: “No había nada original al respecto”. Bucher luego se burló de Becker: “Pero lo notable es cómo Boris se contradijo seis veces en dos horas. Me gustó mucho. Por cierto: no es su culpa, los consejeros tienen la culpa. Pero muestra grandes signos de remordimiento”. .” Y cuando empieza a llorar, dice: “Dos minutos”, luego 20 segundos, y luego continúa.

El especial del sábado 1 se emitió en horario de máxima audiencia.

Con respecto a las descripciones de la estadía de Baker en prisión, Bucher afirmó que se veía así Como si estuviera diciendo lo mejor de las películas de prisión.. Además, “Número le dijo a la telenovela que realmente tenía miedo de ducharse”. Siempre es especialmente emotivo después. anuncio También. Bucher fue particularmente crítico con el hecho de que Baker no entraría en más puntos cuando las cosas se pusieran interesantes.

Bowsher molesta a Baker

Con respecto a los comentarios de Baker sobre sus abogados, el comediante dijo irónicamente: “También dijo que tenía grandes abogados, pero sus grandes abogados solo se dieron cuenta cuando estuvo en prisión de que no tenía pasaporte inglés, y luego lo deportaron. Los abogados eran demasiado buenos para darse cuenta de antemano. Había mucha locura”.

Todavía hay una disputa legal entre Boris Becker y Oliver Bucher.

El hombre de 44 años se tomó en serio el comentario de que la ex estrella del tenis no hizo nada por el dinero: “Por eso me pregunto por qué en realidad le pagamos una tarifa por ‘todo en lo pequeño'”. Esto fue realmente un error de nuestra parte, porque él simplemente lo inventó. bromas para hacer. Al igual que la entrevista ahora.

Esto deja algunas preguntas que son difíciles de responder. Por otro lado, Amira no mostró interés en conocer a Baker. “No lo he visto y no me importa”, dijo.