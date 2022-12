Traspaso del Schalke a la banda: el segundo recién llegado está casi estático

El recién llegado número uno está aquí, ¿lo seguirá inmediatamente el próximo recién llegado? El director deportivo del Schalke 04, Peter Knappel, explica los planes de transferencia para S04.

Gelsenkirchen – monasterio club schalke 04 Obtuvo su primer recién llegado en invierno: Niklas Tauer llega al S04 procedente del FSV Mainz. El joven de 21 años se une a Royal Blues en un préstamo de 18 meses. Pero hay más jugadores nuevos por delante.

Fichajes del Schalke en invierno: el segundo recién llegado está casi fijo

El rumor de transferencia sobre Tim Skarke persistió en S04. Es probable que el extremo del Union Berlin se vaya cedido al FC Schalke 04, al igual que Peter Knable ahora al frente. WAZY el cielo Y el Noticias del Ruhr ha sido confirmado.

Sin embargo, el cambio aún no se ha solucionado. El miércoles (21 de diciembre), el director deportivo Knabel dijo: “Negociamos. Todos buscan la mejor solución para su club. Todavía no estamos de acuerdo”. Pero el hecho de que el hombre de 56 años haya comentado sobre especulaciones muestra que las negociaciones van bien y deberían concluir en un futuro próximo.

Schalke 04 quiere fichar a Tim Skarke del Union Berlin. © Bert Harzer/Eibner, foto de prensa vía Imago

Transferencias de Schalke: el ritmo de Tim Skarke debería ayudar

Tim Skarke debería animar el juego del extremo con su velocidad en el S04. En una entrevista con RUHR24, un fanático del Schalke y estrella de YouTube, “GamerBrother”, dijo: “Durante años me he estado preguntando por qué el Schalke no tiene jugadores externos rápidos. Espero que esto se pueda arreglar ahora”.

Es posible que sigan más recién llegados al FC Schalke 04. Eso es lo que Peter Knebel dijo en voz alta cielo: “No se acaba de repente con dos”. El nuevo director deportivo y director deportivo de S04, René Grotus y André Hechelmann, buscan más jugadores.

Schalke 04 planea más transferencias: los refuerzos para la defensa son posibles

Otro extremo además de Tim Skarke posiblemente podría serlo, pero también es un defensor. En el centro de defensa, hay algunos repatriados recién lesionados, pero S04 también debe considerar el período de rehabilitación. Los refuerzos (internos) inmediatos pueden no ser jugadores como Sepp van den Berg o Marcin Kaminski (todos ellos S04 noticias de transferencia en RUHR24).

FC Schalke 04 siempre supervisa el marco financiero. El presupuesto para las conversiones de invierno S04 es muy limitado, con solo unos pocos millones de euros disponibles.

