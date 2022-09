Olvidar en el dolor crónico – Exploring Your Mind

Muchas personas viven con dolor, un sentimiento subjetivo que puede ser muy intenso y afectar procesos psicológicos básicos como la memoria.

Última actualización: 01 septiembre 2022

La percepción del dolor es subjetiva y varía según el tipo de lesión o enfermedad. a dolor crónico Hable si los síntomas duran más de tres meses. El dolor afecta la calidad de vida de los afectados y provoca problemas secundarios con repercusiones emocionales y sociales. Hoy vamos a explorar la relación entre el dolor crónico y el olvido.

El dolor crónico reduce la calidad de vida.

Efectos del dolor crónico

Cuando lees informes de personas con dolor crónico, te das cuenta de cuánto ha cambiado la vida diaria de los afectados como resultado de los síntomas. Las víctimas a menudo sienten esto Sola, incomprendida e incapaz de controlar su vida. El dolor trastorna todas las áreas de la vida: trabajo, sueño, relaciones, emociones, tiempo libre.

El dolor crónico se acompaña de sentimientos de injusticia, soledad, vergüenza e inutilidad.. La carga invisible que llevan los enfermos afecta a todas las actividades y también al estado de ánimo. Las consecuencias comunes son la depresión, la ansiedad y la ira.

“Nos esforzamos más por evitar el dolor que por tener placer”. Sigmund Freud

El dolor crónico también es silencioso, no deseado e intratable.. Es un compañero inesperado: debes aprender a manejar tu queja de la mejor manera posible.

El vínculo entre el olvido y el dolor crónico

Las personas con dolor crónico a menudo tienen problemas de memoria. Son más lentos y también describen que a menudo no recuerdan los detalles cotidianos. Durante mucho tiempo, los expertos supusieron que pérdida de memoria El dolor crónico se asocia con los efectos secundarios de los medicamentos que toman las personas.

Si bien algunos medicamentos pueden causar cambios en la percepción, No se consideran factores esenciales según el estado actual del conocimiento científico. La mayoría de las drogas no afectan la memoria. Además, las personas que no tratan constantemente su dolor crónico con medicación también sufren de olvido.

Hay otras hipótesis que se han explorado. Uno de ellos es Cambios fisiológicos en los procesos de memoria resultantes del dolor crónico. Otro se refiere a la relación entre el estado de ánimo y Atención El dolor que la persona está experimentando.

Atención y memoria

para explicar cómo memoria Puede verse afectado por el dolor crónico, es necesario comprender cómo funcionan la atención y la memoria. Cada uno de nosotros crea su propia realidad basada en nuestras experiencias de vida, nuestro entorno y nuestras circunstancias. La atención en este hecho se centra en la información relevante para usted. Te enfocas en el dolor y no en las cosas que suceden a tu alrededor. Esto significa que estás ignorando muchas experiencias valiosas porque los recursos de atención son limitados. La otra consecuencia es que anclas la experiencia negativa (el dolor en el que te enfocas) en tu memoria.

Cambios fisiológicos y psicológicos en la memoria.

El dolor crónico altera el rendimiento de la atención y la memoria. Prefieres percibir información sobre tu dolor y recordar mejor esas experiencias. Como un foco, iluminas todo sobre tu dolor y no logras ver las cosas en ti. la sombra permanecen ocultos. Y la memoria resalta esas experiencias muy negativas.

Caes en un círculo vicioso y descuidas el lado bello de la vida. Al mismo tiempo, amplificas los sentimientos negativos y el dolor incapacitante aumenta con la frustración. Este ciclo a menudo conduce a depresiones.

El dolor crónico puede conducir a la depresión.

ayuda psicologica

El enfoque multidisciplinar permite abordar el problema desde múltiples ángulos, por lo que Varios profesionales pueden poner su granito de arena para mejorar la calidad de vida de los afectados. De esta forma, los pacientes se benefician de la sinergia de conocimientos de diferentes especialistas.

Vivir con dolor crónico no debe centrarse únicamente en Dolor concentración. Tienes que aceptar tu queja como acompañante, pero no debes alimentarla de más. Tú decides cómo lidiar con tu dolor: puedes permitirte el enojo y la frustración, o cambiar tus sentimientos y moldear tu vida de manera positiva.

Crear acciones para tiempo Para una mejor organización. Llevar un estilo de vida activo y hacer ejercicios funcionales. Aprende a dirigir y centrar tu atención. Las actividades divertidas lo ayudarán a distraerse y lograr sus objetivos de tratamiento: Cuando puede lidiar con su dolor crónico de una manera más positiva, puede mejorar su calidad de vida.

También te puede interesar esto…