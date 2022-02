Olympia en vivo en cinta: inicio de bobsleigh de dos hombres para el equipo de Alemania – Corriendo 1 y 2 con Friedrich & Co en cinta de transmisión en vivo

En la última semana, los pilotos de bobsleigh fueron los principales candidatos. Se esperan al menos dos medallas de oro. Francesco Friedrich no ha mostrado ningún dominio en el entrenamiento para el bobsleigh olímpico de dos hombres, pero no ve motivos para preocuparse: “No se puede sacar ninguna conclusión de estas carreras en absoluto”.

El doble campeón olímpico ingresó a Pyeongchang Los seis cursos de formación Al principio y seleccione el mejor momento una vez. El sábado, terminó octavo y cuarto en las últimas dos carreras.

El vicecampeón mundial Johannes Lochner causó una muy buena impresión. El de Stuttgart encontró inmediatamente una buena racha y completó solo la mitad de los ejercicios, marcando el mejor tiempo dos veces. Sin embargo, los resultados de los ejercicios deben evaluarse con cautela, porque los pilotos probaron los materiales, las líneas de salida y conducción en diferentes rangos.

Juegos Olímpicos de Pekín Días dorados en Pekín: el ‘Team D’ quiere continuar la exitosa carrera Hace 1 día

“Me siento mucho mejor que en ese momento en Corea del Sur, no nos llevamos mucho con el tren. Es completamente diferente aquí”, dijo Lochner, quien quiere ganar su primera medalla olímpica en China. Conduzco más y solo va a empeorar”.

Estado después de la segunda ronda:

1. Francesco Friedrich (Alemania) | 1: 58,38 minutos

2. Johannes Lochner (Alemania) | +0,15 segundos

3. Rostislav Zhitokevich (República de China) | +0.94 seg

4. Christoph Hafer (Alemania) | +0.99 seg

5. Michael Vogt (Suiza) / Benjamin Mayer (Australia) | +1.09 segundos

3:45 pm – Stevens completó la carrera

Axel Braun remata sin errores ni caídas. Dado que la American Hunter Church cometió un error realmente grave, él no es el último. Edson Bendelati de Brasil también terminó, pero el error cuesta mucho tiempo. Está unos cuatro segundos por detrás de Friedrich. La jamaicana Shanwyn Stevens volvió a completar el pase. Terminó en el último lugar, 4.20 segundos por detrás.

15:34 – Bob el curioso se lanza a la pista

Nada cambiará en las primeras posiciones hasta mañana. Los lugares 21-30 lideran su segunda carrera. Los artículos inicialmente raros de bob están de vuelta. Axel Brown comenzará pronto desde Trinidad y Tobago.

15:25 – Frederick se mantiene adelante, pero está perdiendo el tiempo

¡Marca un nuevo comienzo para Francesco Friedrich y el freno de mano Thorsten Margis! Sin embargo, perdió algo de tiempo en el buen camino. Al final, este es “solo” el segundo tiempo más rápido en la segunda mitad. Su ventaja sobre Lochner se reduce a 0,15 segundos. Será una reñida carrera por el oro y la plata. Hay una brecha clara detrás de esto.

15:22 – Lochner selecciona el nuevo mejor tiempo

Ahora Johannes Lochner: Tuvo un gran comienzo y siguió aumentando su ventaja a lo largo de la carrera. Sobre todo en la zona baja, marca el ritmo y tiene una ventaja de 0,79 segundos hasta la meta.

15:19 – Gaitukewicz falla pero se mantiene adelante

Rostislav Zhitokevich (República de China) pierde el balón en la pista. Ahorra solo quinientos hasta el final. Esto cuesta mucho. Pero los rusos están por delante del Havre.

15:16 – Avena con una gran letra

Comienza con los cinco primeros: Benjamin Mayer de Austria comienza y muestra una gran racha. El arranque ya está mejorado y también baja más rápido. Termina al mismo tiempo que Vogt. Ahora es el turno del alemán Christoph Haffer. A pesar de un comienzo bastante lento, la avena está ganando más terreno. Liderando adelante con una gran racha. Está una décima por delante de Mayer y Vogt.

3:12 p. m. – Champion Crips llega tarde

El campeón olímpico de Pyeongchang, Justin Krebs (Canadá), se está quedando atrás. Perdió alrededor de medio segundo en comparación con la primera mitad. Michael Vogt (Suiza) podría ocupar su puesto. Las cosas no van bien para los canadienses. Christopher Spring (Canadá) también perdió tiempo y terminó en tercer lugar.

15:06 – Rinaldi con el mejor tiempo de ejecución

Ahora estamos entre los diez primeros de la primera carrera. Óscar Kipermanis es el primero. El letón marca un nuevo mejor tiempo, pero también va tres décimas más lento que en la primera vuelta. Monegasse Rudy Rinaldi será el próximo. Puede seguir poniéndose al día un poco en el último tercio. Lidera por 0,07 segundos.

15:00 – Práctica un poco más despacio – la sala está en primer plano

Aparte de Sun, todos los pilotos de bobsleigh hasta ahora han marcado tiempos ligeramente mejores que los de la primera ronda. ¿Es una señal de que el tren podría ser un poco más lento en general? Dominic Dvorak de la República Checa puede al menos salvar su liderazgo de la primera carrera contra los chinos y Heinrich. Solo Brad Hall lo reemplaza en la parte superior. Son dos docenas.

2:50 pm – Los lugares chinos compensan los lugares

Hasta el momento, el chino Kaizhi Sun ha marcado el mejor tiempo sobre el hielo. Muestra una buena racha y mejora su primer tiempo. Puede configurar múltiples lugares con él. El primer romano Heinrich de Francia en arrojar el sol desde arriba.

14:40 – Seguimos por el Canal de Hielo

Patrick Baumgartner abre la segunda ronda. Primero, los veinte primeros comienzan en orden inverso. Las tres carreras alemanas comenzarán con los números de salida 17 (Havre), 19 (Lochner) y 20 (Friedrich). ¿Pueden aprovechar su desempeño de la primera ronda? Los lugares 21-30 seguirán.

Oro en mente: Friedrich comienza con un historial en bobsleigh de dos hombres

2:12 p.m.: finaliza la primera carrera

Esto termina la primera ronda. Francesco Friedrich con el freno de mano Thorsten Margis al frente. Desde una perspectiva alemana, Johannes Lochner y Christoph Hafer también estuvieron entre los primeros segundos en la carrera por las medallas. A las 2:40 p. m., nos pondremos en contacto contigo para la próxima ronda. Hasta entonces, diviértete en Eurosport.de.

2:10 pm – Algunas especies extrañas en los Juegos Olímpicos

Como es habitual, también hay algunas rarezas al comienzo de las competiciones de bobsleigh. Edson Bendelati de Brasil comienza y cruza la línea de meta limpio. Todavía faltan 2,09 segundos en el buque insignia de Friedrich. Axel Braun de Trinidad y Tobago también se tiró a la pista de hielo. No lo hace mal y terminó en el puesto 28 (+1,79). A continuación, la patinadora jamaicana Shanwayne Stephens completa la primera ronda. Estará en su trigésimo y último. Pero cuando se trata de patines exóticos, se trata de estar allí.

Compartir lo es todo: a Jamaica le falta bobsleigh para dos

1:40 pm – Meyer conduce hasta 5

Con Benjamin Mayer de Austria, otro piloto alcanzó los cinco primeros. Está sólo 0,49 segundos por detrás de Friedrich y del frenista Thorsten Margis. Estamos haciendo un seguimiento de lo que queda del estadio, en particular la pista jamaicana Shanwyn Stevens y otras épocas.

13:33 – Kipermanis y Heinrich llegan tarde

El veterano guerrero letón Oskars Kipermanis puede beneficiarse de su experiencia. Al principio, selecciona el tercer tiempo más rápido y utilízalo para una buena carrera. Poco antes del final, el letón comete un error. En octava posición, está a 0,63 segundos del líder. Roman Heinrich de Francia debe ponerse de pie inmediatamente después del comienzo. Pierde velocidad y acaba a poco menos de un segundo de Friedrich (+0,91).

13:29 – Formación suiza

Simon Friedley (Suiza / +0,95) no puede seguir el ritmo. Su compatriota Michael Vogt es quinto detrás de un casco. Solo faltan 0,55 segundos en Friedrichshain en la cima. Así que los suizos todavía están en la carrera por las medallas.

Haver pisa el acelerador y lucha por las medallas en el bobsleigh de dos hombres

1:25 pm – La avena no tiene el comienzo más rápido

Después de Brad Hall de Gran Bretaña, que ocupa el sexto lugar, comenzará el atleta olímpico Christoph Haffer de Alemania. El comienzo es un poco más lento de lo esperado. El jugador de 29 años también pierde algunas décimas ante Friedrich en el Canal de Hielo. Sin embargo, la fuente fue bien elegida. Al final ocupó el cuarto lugar (+0,42 segundos).

13:19 – Lochner acompaña a Friedrich

El segundo arranque alemán, Johannes Lochner con el operador de frenos Florian Bauer, tuvo un comienzo un poco más lento, pero mostró una gran carrera en el canal de hielo. Lochner cruzó la línea de meta en segundo lugar detrás de Friedrich sin errores evidentes. El líder está 0,24 segundos por detrás. Rostislav Gaitukevich (República de China) como el próximo Federico tampoco pudo discutir con el líder. Conduce al tercer puesto provisional.

En espera: Lochner confirma su reclamo de medalla en la primera carrera

1:17 pm – Kripps se retrasa temprano

Por otro lado, el campeón olímpico Justin Krebs resbaló en Pyeongchang poco antes del final. Solo pudo evitar caer. Kripps está aproximadamente seis décimas por detrás de Friedrich.

13:14 – Friedrich comienza la carrera

Después del holandés Evo De Bruyne (+0.84 seg), Francesco Friedrich con el operador de frenos Thorsten Margis es el primer alemán en comenzar en el Centro Nacional de Deslizamiento de Yanqing. El jugador de 31 años estableció un nuevo récord inicial. El alemán también marcó un nuevo mejor tiempo en la meta: 59,02 segundos. Friedrich establece un récord de campo y toma la delantera después de una carrera impresionante.

13:08 – Ha comenzado la ronda 1

Rudi Rinaldi de Mónaco va primero al Canal de Hielo. Monegasse cruzó la meta en 59,62 segundos. Maxim Andrianov (República de China) no puede seguir el ritmo. El ruso está a 0,62 segundos de Rinaldi en la parte inferior.

INFO – Aperitivo Alemán

Con Francesco Friedrich, Johannes Lochner y Christoph Havre, Alemania estará representada en los Juegos Olímpicos por tres patines de dos hombres. Especialmente Havre, de 29 años, para quien son los primeros Juegos de Invierno, ha sido convincente hasta ahora. En la última sesión de entrenamiento, como en la Ronda 4 del día anterior, marca el tiempo más rápido. Los tres alemanes comienzan la primera carrera con sus primeros números de salida: Friedrich (No. 4), Lochner (No. 6) y Haver (No. 9).

¡Cálida bienvenida!

Hola y bienvenidos al bobsleigh masculino en los Juegos Olímpicos de Beijing. La primera carrera comienza en 13:05. Por supuesto que también puedes En directo en Free TV en Eurosport 1 y en Eurosport con Joyn+ ¡Estar alli!

También te puede interesar esto: Juegos Olímpicos 2022: programa, calendario y fechas de los Juegos de Invierno de Beijing: una instantánea de todos los deportes y decisiones

¿Cómo funciona el bobsleigh? Persiguiendo medallas de alta velocidad en la pista de hielo en los Juegos Olímpicos

Beto Bob: Lochner fuerte – Friedrich no quiere sobrestimar el entrenamiento 02/12/2022 a las 07:18