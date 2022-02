Olympia 2022 – Salto de esquí: Marcus Eisenbechler reacciona alegremente al Prodigio de Bronce

En Zhangjiakou, Karl Geiger, Markus Eisenbechler, Konstantin Schmid y Stefan Leahy fueron derrotados por Austria y Eslovenia tras una dura competición. ¡Bronce!

Eisenbechler, en particular, marcó dos vuelos de ensueño de 136,0 y 139,5 metros, y escribió su propia historia sobre ellos. En la medalla de plata en Pyeongchang 2018, Eisenbichler fue reemplazado por Leyhe antes de la competencia del equipo por el entonces seleccionador nacional Werner Schuster.

Ahora dijo “Essie, no te envidio por la medalla” eurosport– Experto: “Te quitaste la medalla”, me dijiste en ese momento. Ahora contigo.

¡139,5 metros de largo! Eisenbichler ejecuta el mejor salto de toda la competición por equipos

Por cierto, la medalla debe encontrar rápidamente un nuevo dueño en el sobrino de Eisenbechler, que solo tenía unos días: dijo el joven de 30 años, quien terminó por completo el mundo. Borracho de alegría, recordó el emotivo día: “Ojalá, recé. Hace cuatro años no me permitían saltar, ahora realmente quería esta sucia medalla. Beberé un par de cervezas. Pero luego probablemente estará medio lleno. Tanto es así que no sé cuál es más alto y cuál es más bajo”.

DSV-Adler se coronó campeón olímpico en 1994, 2002 y 2014. Después de la plata de Katharina Althaus y el bronce de Geiger en individuales, fue la tercera medalla para el equipo alemán de salto de esquí en los Juegos de Invierno de Beijing.

