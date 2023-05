Once síntomas indican la enfermedad de Alzheimer

10/11

A las personas con demencia les resulta más difícil orientarse en lugares nuevos y familiares y desarrollan problemas con la orientación espacio-temporal. Ya no es posible clasificar lugares o intervalos de tiempo. Por ejemplo, los afectados olvidan el año y la estación, ya no pueden leer la hora y ya no saben cómo llegar a casa. © Westend61 / Imagen