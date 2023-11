Operación médica de urgencias en ‘Celebrity Big Brother’: el sábado 1 interrumpe la emisión

tz televisión

de: Lucas Enkamerer

el presiona divide

Un médico de urgencias fue llamado durante la retransmisión en directo de ‘Celebrity Big Brother’. Motivo: Uno de los candidatos sufrió un colapso circulatorio.

Colonia – Además de los episodios habituales de “Celebrity Big Brother” transmitidos todas las noches por el sábado 1, en paralelo se transmite en vivo las 24 horas en la plataforma de transmisión Joyn de la estación, donde los espectadores pueden seguir los eventos en el contenedor en tiempo real. . El jueves (23 de noviembre) se produjo un terrible accidente, porque de repente tuvieron que llegar los paramédicos y se cortó el flujo.

‘Air Shortness’: Paulina sufre un colapso circulatorio en ‘Celebrity Big Brother’.

Es probable que los espectadores sólo vean las escenas turbulentas de la transmisión en vivo de “Celebrity Big Brother” del jueves en el nuevo episodio del viernes por la noche, informaron anteriormente varios medios de comunicación, como tag24.dePero sobre lo que pasó el día anterior. Cuando Polina Lyubas (26 años) quería ir al baño, de repente sufrió un colapso circulatorio y tuvo que ser atendida por un médico de urgencia. Pero los espectadores de la retransmisión no vieron mucho: en lugar de los invitados destacados, durante unos diez minutos sólo se mostró la zona de entrada del apartamento contenedor compartido.

“Luego noté en el baño que no me sentía bien y que tenía dificultad para respirar. Me pasé agua fría por las manos. No ayudó, es muy malo cuando ya no puedes comunicarte”, explica Paulina después de continuar. En la transmisión en vivo, “y luego me arrastré hacia la sala de espera para llamar la atención de las cámaras”.

La receta del Gran Hermano para el éxito Como muchos otros reality shows, “Gran Hermano” proviene de Holanda. Este formato, que permite a participantes desconocidos competir entre sí en una comunidad cerrada, se utiliza desde 1999. Actualmente existen spin-offs en todo el mundo, como el exitoso “Celebrity Big Brother”, que simboliza la Introducción del modelo “Gran Hermano”, la celebridad más grande. El nombre del programa está inspirado en el concepto de “Gran Hermano” de la novela “1984” del autor británico George Orwell, un oscuro presagio para cualquiera lo suficientemente valiente como para aventurarse en el contenedor.

Tras la intervención médica de emergencia en “Celebrity Big Brother”: el sábado 1 reaccionó con un comunicado

Poco después de la emergencia médica de Polina, Sat.1 se pronunció con un comunicado en las redes sociales. “Paulina Lyubas tuvo problemas circulatorios en el salón esta noche”, escribió el presentador en “Estarás bien otra vez”.

Celebrity Big Brother se vuelve loco nuevamente este año. Además de Iris (56) y Peter Klein (56), en particular Jurgen Mileski está generando mucho entusiasmo en la comunidad de contenedores. En el último episodio del reality, el presentador atacó a Paulina. Fuentes utilizadas: tag24.de; Gwen/Celebridad Gran Hermano