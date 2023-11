Opinión: los votantes de Miley serán grandes perdedores

Comentario

A partir de: 20 de noviembre de 2023 19:37

Dice que la victoria electoral de Miley en Argentina, uno de los países más progresistas de la región, es una obra de teatro. Anne Herberg. Quienes votaron por él lo sentirán dolorosamente.

Ganó la ira. Desencanto con un país en constante crisis con una inflación del 140 por ciento, donde las colas frente a los comedores sociales continúan alargándose. También prevaleció la ira contra los peronistas gobernantes, incapaces de dar respuestas políticas, mientras circulaban imágenes de políticos en yates de lujo. Esta ira es comprensible.

Javier Mille, el outsider que quiere aparecer con motosierra y despotricando contra la casta política elitista y corrupta, se ha convertido en una salida, especialmente para la generación más joven que no conoce más que la crisis. Esto es comprensible y, al mismo tiempo, un gran drama en un país que siempre se ha enorgullecido de sus logros sociales.

Una nueva representación de los derechos universales

Con la histórica victoria aplastante de la economista libertaria Miley, la extrema derecha global también gana un nuevo bastión en las Américas. Donald Trump y Jair Bolsonaro fueron los primeros en felicitarlo. Han demostrado cómo la democracia puede verse socavada lentamente. Este puede ser ahora el caso de Argentina, uno de los países políticamente más progresistas de toda la región.

El proceso de llegar a un acuerdo con una dictadura militar se considera ejemplar a nivel internacional. Ahora la vicepresidenta de Millay será una mujer que desprecia la dictadura. Victoria Villarruel está bien conectada con la derecha internacional y ahora está lista para convertirse en una mujer fuerte en materia de seguridad. Pero ese no es el único peligro.

Sin experiencia, sin personal.

No está claro cómo pretende realmente gobernar la política antisistema Miley: el economista no tiene experiencia política ni personal calificado para ocupar puestos clave. No tiene mayoría en el Congreso. Ni siquiera con el apoyo de parte de la derrotada oposición conservadora de derecha en torno al expresidente Mauricio Macri, que podría ser decisivo en las elecciones. Macri probablemente intentará planear su regreso por la puerta trasera. Saludos de casta.

Pero no está claro si Milei podrá ponerle una correa. Los expertos temen la gobernanza del país. Ningún economista cree que las promesas radicales de Miley -sobre todo la introducción de una moneda nacional, el peso y el dólar estadounidense- se vayan a cumplir.

En última instancia, los recortes sociales masivos anunciados darán lugar a protestas masivas en las calles, no sólo de los sindicatos y movimientos sociales de la oposición. Los recortes tendrán un impacto doloroso en la mayoría de los electores de Miley. Los votantes (y nosotros mismos lo hemos experimentado) no creen que Miley esté implementando su agenda radical uno a uno.

Los votantes de Miley serán grandes perdedores

¿Cómo reacciona un populista libertario cuando su popularidad cae repentinamente? La mujer de 53 años, que sufrió graves abusos por parte de sus padres en su infancia, es considerada muy inestable emocionalmente. Algunas personas simplemente piensan que está loco. Otros lo encuentran al menos errático e impredecible. En muchas entrevistas, Meiji ha dicho que cree que está en una misión bíblica. Sus asesores más importantes son su hermana Karina y sus perros, mastines gigantes que él clonó.

A Miley le faltan casi tres semanas para tomar juramento, lo que parece una eternidad en la volátil situación de Argentina. El gobierno depuesto prácticamente no tiene control. Se teme que el valor del peso vuelva a sufrir una fuerte caída. Argentina enfrenta tiempos turbulentos. Pero eso es por lo que votaron los votantes. Porque lo que no se puede culpar a Miley es mantener en secreto sus intenciones. Gran tragedia: aquellos que tenían más fe en él serán los mayores perdedores.

Anne Herberg, RT Río de Janeiro, Tagessao, 20 de noviembre de 2023 a las 17:32