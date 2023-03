Orden de arresto contra Putin: la Corte Penal Internacional investiga la guerra de Ucrania

Para ver el contenido incrustado, se requiere su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que los proveedores de contenido incrustado como terceros proveedores requieren dicho consentimiento. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor de palanca en ON, acepta esto (que puede revocarse en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos Datos personales a otros países, incluidos los Estados Unidos de América, de conformidad con el Artículo 49 (1) (a) del RGPD. Puede encontrar más información al respecto. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento a través del interruptor y la Política de privacidad en la parte inferior de la página.

DrLa Corte Penal Internacional de La Haya emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por crímenes de guerra en Ucrania. La Corte Penal Internacional dijo el viernes que Putin es responsable de la deportación ilegal y el reasentamiento de niños de la Ucrania ocupada a la Federación Rusa. Se emitió una orden de arresto contra la Comisionada para los Derechos del Niño en la administración presidencial de Putin, Maria Lukova-Belua.

Sobre la base de las mociones de los demandantes del 22 de febrero, el tribunal concluyó que había motivos razonables para creer que Putin y Lvova Belova eran responsables de los crímenes de guerra antes mencionados. Las órdenes de arresto se publicarán de manera diferente a lo habitual porque se cree que los delitos continúan y la divulgación pública puede ayudar a prevenir nuevos delitos.

Rusia repitió de inmediato que el tribunal penal de La Haya no tiene sentido. “Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen sentido para nuestro país, ni siquiera desde el punto de vista legal”, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zakharova, en su canal de Telegram. Moscú “no cooperará con la corte”. Rusia “no es parte de la Corte Penal Internacional” y no tiene “obligaciones” con ella.

El fiscal del Tribunal Penal, Karim Khan, inició hace un año una investigación sobre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Khan estuvo personalmente en Ucrania tres veces, incluso en la región de Kiev, donde se dice que tuvo lugar un pogromo en Bucha.

Putin no es persona non grata para el secretario general de la ONU

Naciones Unidas evitó una respuesta directa a la orden de arresto. Un portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, Stéphane Dujarric, solo confirmó que Putin no era persona non grata para el secretario general de la ONU por la decisión: “El secretario general siempre hablará con cualquiera que necesite que se le hable”.

Dujarric continuó diciendo que la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas son organizaciones separadas. La CPI se remonta al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998, que surgió a través de negociaciones dirigidas por las Naciones Unidas. Según las Naciones Unidas, existe un acuerdo de cooperación entre la Corte y las Naciones Unidas.

Dujarric no respondió a una pregunta sobre si veía en peligro el progreso diplomático debido a las restricciones de viaje de Putin. Por lo tanto, parece cuestionable que el presidente ruso pueda viajar a Ginebra, por ejemplo, para posibles conversaciones de paz lideradas por las Naciones Unidas: Suiza es miembro de la Corte Penal Internacional. En total, más de 120 países han ratificado el Estatuto de Roma.

Los medios rusos independientes comentaron que la orden de arresto puede limitar la capacidad de Putin para viajar. Muchos países, incluidos los aliados de Rusia, reconocen la jurisdicción de la CPI y han ratificado la ley pertinente.

Ucrania no ha ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. A pesar de ello, el país reconoce la jurisdicción de los jueces sobre crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en suelo ucraniano desde 2014. Un portavoz del presidente Volodymyr Zelensky calificó las órdenes de arresto del viernes como “históricas”.

Bushman ve una “señal de diseño significativa”

El ministro federal de Justicia, Marco Buschmann, saludó la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional. “Cualquiera que, como Putin, instigó una guerra sangrienta debe rendir cuentas ante los tribunales”, dijo el político del FDP a la Red Alemana de Liberación (RND). La mejor solución es si se puede presentar una acusación ante la Corte Penal Internacional. La orden emitida ahora por crímenes de guerra es una señal importante de determinación”.

Además, es importante seguir pensando en otros modelos, “¿cómo podemos implementar una persecución penal consistente, por ejemplo con un tribunal especial para perseguir el crimen de guerra de agresión”, agregó Bushman. Hay un estrecho intercambio sobre estas cuestiones con socios e instituciones internacionales que ya están investigando, por ejemplo el próximo lunes en Londres en una conferencia internacional de ministros de justicia en apoyo a las investigaciones de la Corte Penal Internacional.

Las órdenes de arresto contra Putin y Levova Belova son el primer paso hacia un juicio. Sin embargo, los juicios anteriores muestran que es difícil hacer que los altos funcionarios rindan cuentas. En más de 20 años, solo ha habido cinco condenas por los denominados delitos subyacentes. Ninguno de los condenados son altos representantes de la estructura de poder.

