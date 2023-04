Origen compra terrenos adicionales en el distrito de litio de Los Chapitos en Argentina » Investors Plus

Noticias EQS: Origen Resources Inc.

VANCOUVER, COLUMBIA BRITÁNICA–(Newsfile Corp. – lunes, 17 de abril de 2023)– recursos de origen inc. (CSE: ORGN) (FSE: 4VXA) (la “Compañía” u “Origen”) se complace en anunciar la expansión de su gran paquete de terrenos en su Proyecto de Litio Los Chapitos, 100% de su propiedad, en la provincia de San Juan, Argentina. Origen ha solicitado 6.200 hectáreas al sureste del área principal de Los Chapitos, formando una cuenca poco profunda.

Thomas Hawkins, Director General, señala: “Estamos muy complacidos con lo que estamos viendo en San Juan y nuestro equipo de clase mundial en Argentina nos ha ayudado a expandir rápidamente nuestra importante huella. Nuestros equipos de campo han completado su trabajo en Los Chapitos, por lo que ahora pueden trasladarse a la nueva área de Los Doritos para identificar áreas prioritarias adicionales allí..”

Dos de los equipos de campo de Origen han completado el trabajo de muestreo y mapeo en las cuatro áreas prioritarias identificadas inicialmente en Los Chapitos. Actualmente, la compañía planea dar seguimiento a este trabajo de campo con estudios geofísicos.

El proyecto de litio Los Chapitos de Origen se ubica en la parte norte de la provincia argentina de San Juan. Origen descubrió Los Chapitos durante su búsqueda global de depósitos de litio. El área más prospectiva de Los Chapitos consta de 26.962 hectáreas de licencias de exploración continua, que contienen depósitos de salmuera ricos en litio y 6.200 hectáreas adicionales a 10 km de distancia. Nuestro grupo de estudio de litio descubrió que, al igual que Clayton Valley, las salmueras se encuentran en profundidad en acuíferos profundos que están limitados por fallas y, por lo tanto, nunca formaron un lago salado aparente. Las muestras preliminares de agua en Los Chapitos arrojaron grados de litio similares a algunos salares de litio establecidos, hasta 390 mg/L (consulte el comunicado de prensa del 13 de octubre de 2021). Esta es una evidencia importante de que Los Chapitos tiene afluentes con la química adecuada para producir salmuera de litio. Se identificó ulexita (un mineral de evaporita de boro) en Los Sapitos e indica la presencia de salmueras enriquecidas con boro.

Explicación 1. Mapa del Distrito Los Doritos, cerca del Distrito del Proyecto de Litio Los Chapitos, Provincia de San Juan, Argentina

Figura 2. Imágenes de equipos de campo recolectando muestras en Los Chapitos

Acerca de la apariencia

Origen es una empresa de exploración dedicada al desarrollo, adquisición y producción de propiedades de metales base, preciosos y litio. La compañía está totalmente enfocada en su participación del 100 % en el proyecto de litio Los Chapitos en Argentina y su participación del 100 % en proyectos de litio en Newfoundland, así como en una cartera de cuatro activos de metales básicos y preciosos de propiedad del 100 % en el sur británico. Una participación del 100% en una propiedad de proyecto LGM de 26.771 hectáreas en el Triángulo Dorado de Columbia, Columbia Británica, rico en minerales, y una cartera de inversiones de empresas conjuntas anteriores y ventas de activos.

John Harrop, P.Geo., es una persona calificada definida por NI 43-101 que preparó, supervisó o aprobó la divulgación científica y técnica en una publicación de noticias.

En nombre de Orígenes,

thomas hawkins

Maryland

Para obtener más información, comuníquese con Gary Schellenberg, director ejecutivo, al 604-681-0221.

