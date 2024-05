Otra huelga general contra las medidas de austeridad en Argentina

A partir de: 9 de mayo de 2024 17:33

Por segunda vez este año, muchos en Argentina están protestando contra las reformas económicas de la presidenta Miley con una huelga general. Gran parte de la vida pública se paraliza.

Junto con una huelga general a nivel nacional, la confederación sindical argentina CGT se manifestó contra las duras políticas de austeridad del presidente ultraliberal Javier Mili.

La huelga paralizó principalmente el transporte público local y el tráfico aéreo en el país sudamericano.

También se declararon en huelga bancos, supermercados, escuelas, universidades, transporte, recogida de basura y oficinas de correos. Muchas tiendas cerraron porque los empleados no podían ir a trabajar.

El gobierno ha criticado la huelga.

El gobierno criticó la segunda huelga general en cinco meses. “Hay que dejar de ser molestos y ponerse a trabajar”, afirmó la ministra del Interior, Patricia Bullrich. El político conservador calificó la huelga como un signo de debilidad.

En el canal de televisión TN, un taxista que no participó en la huelga dijo: “Si no trabajo, no tengo qué comer, tengo que trabajar para mantener a mi familia”. En Buenos Aires fueron arrojados piedras contra dos autobuses que desafiaron la huelga.

Pesado Crisis económica

Argentina se encuentra en una grave crisis económica. La tasa de inflación supera el 280 por ciento y el país se dirige a la recesión.

La segunda economía más grande de América del Sur sufre de un aparato estatal inflado, una baja productividad industrial y una gran economía sumergida que hace perder al estado muchos ingresos fiscales.

Milei ha impuesto severas medidas de austeridad al país y recientemente ha recortado miles de empleos en el sector público, recortado subsidios y desmantelado programas sociales. La huelga general estaba dirigida, entre otras cosas, contra la reforma laboral que actualmente se debate en el Senado.