Pandemia de coronavirus: ++ fuertes críticas a la relajación planificada ++

El primer ministro de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Fust, ha criticado el borrador de la futura base legal de Corona. Según un estudio, la pandemia puede haber costado vidas en todo el mundo mucho más de lo que se pensaba. Todas las novedades en el blog en vivo.

El primer ministro de Baja Sajonia, Weil, pide precaución

El primer ministro de Baja Sajonia, Stefan Weil, se ha pronunciado públicamente en contra de la relajación prevista de las medidas del coronavirus. Dijo en una entrevista que los números aumentaron y la infección se extendió. NDR .información. Es importante que la infraestructura crítica no se vea sobrecargada por la escasez de personal. Weil dijo que si la tasa de vacunación no aumenta significativamente, los problemas de Corona aumentarán nuevamente el próximo otoño. Sería posible visualizar combinaciones nuevas o antiguas o combinaciones de variantes virales. Dos años después del estallido de la pandemia de Corona, uno no debe ingresar a su tercer año sin aprender las lecciones apropiadas.