Vacunación frente a la infección por virus respiratorio sincitial en lactantes y ancianos

El virus sincitial respiratorio (RSV para abreviar) brota cada otoño. Después de los rinovirus, son el segundo agente causante más importante de enfermedades por exposición. Las vacunas son un problema.

A menudo descritas como “ordinarias”, estas enfermedades no tienen por qué ser fáciles. Esta infección puede ser peligrosa tanto para los niños como para los ancianos. Ahora, las vacunas eficaces y los anticuerpos monoclonales deberían ayudar.

Aunque la mayoría de las personas se recuperan bien de esta enfermedad, la infección por el virus respiratorio sincitial causa alrededor de 60 000 muertes entre niños menores de cinco años en todo el mundo cada año. La mitad de las víctimas son menores de seis meses. “Si combinas los casos de niños no hospitalizados y los que están hospitalizados, obtienes 118.200 muertes, la mayoría de ellas en países pobres”, dijo el Journal of the American Medical Association (AMA/JAMA) poco antes de que comenzara el ciclo. el año. El segundo “pico” en las tasas de enfermedad se encuentra entre los ancianos: solo en los Estados Unidos, alrededor de 14 000 personas mayores de 65 años mueren cada año a causa de la infección por RSV y 177 000 son hospitalizadas. Las personas con sistemas inmunitarios debilitados y las personas con enfermedades subyacentes graves corren un riesgo especial.