El fin de los procedimientos de Corona: lejos de la situación epidemiológica – opinión

Alemania está floja. Casi todas las medidas de corona deberían caer en unos pocos días. Así consta en el borrador de la nueva Ley de Protección contra Infecciones, que se implementará a partir del 20 de marzo. En consecuencia, casi no habrá restricciones en la vida diaria de las personas, pero las medidas regionales deberían ser posibles en caso de un caso agudo de corona. Es asombroso: el coronavirus acaba de comenzar de nuevo cuando el gobierno anunció el comienzo de una gran libertad.

En principio, es justo y necesario retirar las medidas si la situación epidémica lo permite. Pero los planes del gobierno nada tienen que ver con la situación epidemiológica. En cambio, como suele ser el caso durante una pandemia, se toma una decisión por razones puramente políticas, separadas de las realidades que crea el virus. No más restricciones en la vida diaria por la ocurrencia de más de 1.300, la tendencia va en aumento, ¿220 muertes por día? Aquí, es bastante claro que contra toda razón, la promesa hecha por el PLD en octubre – Día de la Libertad 20 de marzo, para bien o para mal. Y el ministro de Salud, Karl Lauterbach (SPD), quien advirtió que se tenga cuidado, aparentemente no puede hacer mucho para contrarrestar esto.

La nueva ley antiinfecciones no merece su nombre

La epidemia continúa y está cobrando impulso de nuevo. La nueva variante Omikron BA.2 contribuye a esto, pero también a que ya se han tomado una gran cantidad de medidas y que existe un descuido generalizado entre la población en lo que respecta a Corona. La declaración completa de vida cotidiana prácticamente sin restricciones debería fortalecer a muchas personas en el país en su creencia de que la epidemia ha terminado y que se puede volver a la vida normal para 2019.

El número de contagiados es muy alto en estos momentos y volverá a subir con fuerza por la nueva ley de control de contagios, que no merece su nombre, antes del verano esperamos que el virus vuelva a transmitir. Millones de personas en el país que son particularmente vulnerables se han quedado atrás. Las personas que no están adecuadamente protegidas debido a la edad o la enfermedad a pesar de la vacunación actualmente no pueden escapar al Sars-CoV-2. Solo una fracción de estas personas vive en centros de atención, donde se deben seguir aplicando medidas más estrictas. La mayoría de estos millones viven en el medio de la sociedad. Tienen que conducir al trabajo e ir de compras todos los días.

Debe mantenerse el requisito de mascarilla en autobuses, trenes y comercios

Por lo tanto, sería una buena idea mantener el compromiso del Ministerio del Interior por un tiempo. Esto ha reducido la propagación del virus y ha brindado a las personas en riesgo la oportunidad de trabajar en un entorno protegido y protegerse de los contactos tanto como lo requiera su salud, sin tener que entablar conversaciones con su empleador y sin tener que revelar enfermedades pasadas.

La protección mínima contra el contagio, que se supone que debe dar la ley, será también al menos el cumplimiento de la obligación general de llevar mascarillas en el transporte público, tiendas y farmacias hasta que se reduzcan significativamente los accidentes, de forma que las personas de riesgo puedan utilizarlas también sin preocupación. El uso de mascarillas en estos lugares no exige mucho de nadie, pero, por supuesto, va en contra de la libertad prometida de todo procedimiento. La quinta ola comenzó a aparecer de nuevo. Sin embargo, su relajación integral muestra la imprudencia y la falta de una columna vertebral política.