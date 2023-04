Papa Francisco quiere visitar Argentina en 2024

El Papa Francisco quiere visitar finalmente su tierra natal en 2024. “Quiero ir al país el próximo año”, aseguró al diario argentino “La Nación” (domingo). El país sudamericano no tendrá elecciones importantes en 2024. Así que no habrá sesgo en esta visita. Las consideraciones relacionadas desempeñaron un papel en la planificación de viajes anteriores.

Desde su elección al papado en 2013, se ha especulado que el jefe de la iglesia se mudaría a su país de origen. Cuando se le preguntó acerca de tal visita, Francis expresó reservas en enero. “No, no por el momento”, dijo a The Associated Press en ese momento. A pesar de los planes para hacerlo en el pasado, el viaje no se llevó a cabo debido a problemas de programación. En cambio, visitó Chile y Perú en 2018. “Entonces ya no estaba planeado”, dijo Pope.

A pesar de su salud cambiante, Francis planea embarcarse en su próximo vuelo. El próximo viaje está programado del 28 al 30 de abril a Budapest. La Jornada Mundial de la Juventud se celebrará en Lisboa a principios de agosto. En septiembre, Francisco planea volar a Mongolia luego de una reunión con obispos en Marsella, Francia. Esta es la primera vez que un Papa visita un país de Asia oriental. (DMG/KNA)